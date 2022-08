Pézenas - La vitesse limitée à 30 km/h sur l'ensemble de la ville de Pézenas

Afin d’offrir un espace public plus agréable à vivre et plus sûr pour tous : piétons, cyclistes, automobilistes, la Ville de Pézenas a décidé d’adopter une zone 30.

La vitesse des véhicules est ainsi limitée à 30 km/h sur l’ensemble de la ville à l’exception des voies suivantes :

Les boulevards Général de Gaulle, Rhin et Danube, Nelson Mandela et Martin Luther King, conservent leur limitation d’origine à 50km/h ;

Le Cours Jean Jaurès, la Rue Anatole France et une partie de l’avenue Paul Vidal de la Blache restent à 20 km/h.

A noter, lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h les chaussées sont à double sens pour les cyclistes. Restez vigilants.