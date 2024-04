Hautes-Pyrénées - Journée "Opération Boléro Paprika" commémorant la résistance des Républicains espagnols en France

La fédération du PCF 65, les Nouvelles de Bigorre et l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols des Hautes Pyrénées, sont fières d'annoncer la tenue de la journée spéciale " ", en hommage aux républicains espagnols communistes et progressistes combattants des FFI.

Cet événement, qui se déroulera le dimanche 28 avril de 9h à 20h, mettra en lumière le courage et la résistance des combattants républicains espagnols, notamment ceux qui furent l’objet d’une rafle policière menée dans toute la France au matin du 7 septembre 1950.

Au programme de cette journée historique :

Stage de chants de la guerre d’Espagne animé par Thomas Jimenez, de 10h à 12h, à la salle Marie Aline Lanusse, suivi d'une auberge espagnole.

Exposition "De la résistance en France à l’expulsion", du dimanche 28 avril au samedi 11 mai.

Vernissage de l'exposition le dimanche 28 avril à 14h, ouverte au public du mardi au samedi de 14h à 18h.

Ciné-débat à 15h00 avec la projection du film "Opération Boléro Paprika" de Joël Jenin, suivi d’un débat en présence de Henri Farreny, président de l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France (FFI).

Concert à 18h00 avec "El Comunero", offrant des chants de lutte révolutionnaires antifascistes d’Espagne, d’Amérique Latine et du Monde, fusionnant des influences rock, musiques du monde, flamenco et latino.

Toutes les activités de la journée sont en entrée libre et ouvertes à tous ceux qui souhaitent se joindre à nous pour rendre hommage à ces héros méconnus de l'histoire.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir et de célébrer l'héritage des Républicains espagnols en France et leur lutte pour la liberté et la justice.