France - Les 5 questions que doit se poser tout entrepreneur, par IMPACTIFIED

IMPACTIFIED, co-fondée par les experts en stratégie d'entreprise Philippe Bonnet et Dr. Antoine Martin, dévoile les questions que tous les chefs d’entreprise devraient se poser afin de redécouvrir la liberté entrepreneuriale.

Avez-vous créé votre entreprise par passion mais vous retrouvez aujourd'hui submergé par des tâches qui vous éloignent de cette même passion? Si nous prenons l'exemple d'un artisan tel qu’un boulanger passionné par la pâtisserie mais qui se trouve contraint de gérer la comptabilité, le stock, le nettoyage, la formation des employés, et la vente. Sa passion pour la pâtisserie ne représente plus qu'une fraction de son temps quotidien. En résultat, il se sent seul, isolé et indispensable à son entreprise, au point de ne pas pouvoir prendre des vacances ou tomber malade sans craindre une perte de revenus.

Voici les questions cruciales que tout entrepreneur devrait se poser :

- Mon entreprise peut-elle fonctionner sans ma présence constante ?

- Mon entreprise me permet-elle d’espérer autre chose que mon salaire ?

- Que se passerait-il si je tombais malade demain ?

- Puis-je me permettre de partir en vacances 1 mois complet à partir de vendredi prochain ?

- La passion initiale est-elle toujours au centre de mon activité quotidienne ?

Si les réponses sont majoritairement négatives, il est temps de repenser le mode de fonctionnement.

« Il est essentiel de travailler SUR votre entreprise, et non pas seulement DANS votre entreprise. Comme dit le proverbe, « Le boulot de l'entrepreneur est de placer les pions, non pas d'être une pièce sur l’échiquier ». Travailler SUR votre entreprise aide à prendre le recul nécessaire pour repérer les sujets qui sont importants et doivent être traités, non pas parce qu’ils sont urgents mais parce qu’ils sont fondamentaux. Il faut prendre le temps de fixer des objectifs et des priorités et penser en termes de développement de processus. C'est précisément ce qui vous manque lorsque votre énergie est dépensée à gérer les choses urgentes.

En tant qu’entrepreneur, cadre ou même en tant qu’employé régulier, le fait de rechercher la vue d’ensemble dans tout ce que vous faites crée une occasion unique de regarder en arrière et d’examiner comment vous avez travaillé jusqu’à présent. Pour l’entreprise. Mais aussi pour vous même.» explique Philippe Bonnet, Cofondateur d’IMPACTIFIED.

La Méthode « Business Autopilote » (B.A) d’IMPACTIFIED propose de structurer l’entreprise comme si elle était une franchise mais SANS franchise. Cela implique la mise en place d’un système vente/production/admin/compta qui permet de reprendre le contrôle de son agenda et permet en outre de déceler les failles potentielles dans son organisation.

IMPACTIFIED est la première plateforme scale-up, dédiée à l'accompagnement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et de leurs équipes. Une entreprise qui tourne sans son dirigeant ne s’improvisant pas, il faut lui redonner efficacité en facilitant la mise en place d’objectifs : croissance, scale-up et valorisation. Réseau de facilitateurs de croissance et de valorisateurs de business, IMPACTIFIED a été créée à Hong Kong en 2019 par Philippe Bonnet, pionnier du coaching d’affaires à Hong Kong, et Antoine Martin, deux entrepreneurs convaincus de la nécessité de dépoussiérer le coaching et fermement décidés à accompagner les entrepreneurs dans leur parcours entrepreneurial sans passer par la case MBA. Depuis 2023, Samuel Demarais a intégré l’équipe dirigeante pour prendre en charge le développement du réseau de franchise de la marque depuis Hong Kong tout en apportant plus de 20 ans d’expérience en conseil et finance dans de grandes corporations. Depuis 2019, 120 clients ont ainsi été suivis dans plus de 10 pays, en Europe, en Amérique du Nord, aux Emirats Arabes Unis ou en Asie, pour un portefeuille annuel de près de 100 millions de dollars.

Plus d’informations : www.impactified.com