Tarbes - Ouihelp s'installe pour la première fois dans les Hautes Pyrénées, à Tarbes

Ouihelp s’installe pour la première fois dans les Hautes Pyrénées, à Tarbes pour proposer une prise en charge de A à Z des personnes dépendantes et/ou âgées.

Après Toulouse, Bordeaux, Mont-de-Marsan et Bayonne, Ouihelp renforce sa présence dans le Sud-Ouest et s'implante à Tarbes. L’entreprise compte recruter une quinzaine d’auxiliaires de vie et souhaite accompagner une trentaine de bénéficiaires dans les prochains mois.

Près de 140 communes vont être desservies par l’agence Ouihelp. Les personnes en perte d’autonomie de Tarbes, Aureilhan, Lourdes et des communes voisines pourront profiter d’une offre complète en complément d’une aide à domicile. Un nouveau challenge pour Sandra Fernandes, qui habite Tarbes depuis son enfance et qui manage cette ouverture. Elle ouvre en ce mois d’avril l’agence Ouihelp de Tarbes afin d’apporter aux Tarbais le confort de mieux vieillir à domicile.

Avec cette première ouverture, Ouihelp va couvrir 60% des seniors du département en apportant ses services aussi bien aux bénéficiaires qu'à leurs familles aidantes. L’agence de Tarbes se positionne comme la 102ème agence Ouihelp sur le territoire Français, et la première dans les Hautes - Pyrénées.

A propos de Ouihelp

Depuis 2016, la start-up Ouihelp s’engage à permettre aux personnes âgées de vieillir le plus longtemps et le plus confortablement possible à leur domicile. L’entreprise de service d’aide à domicile permet aux personnes âgées en perte d’autonomie de rester au sein de leur foyer en toute sécurité, grâce à l’aide professionnelle et bienveillante d’un(e) auxiliaire de vie attitré(e). Les équipes Ouihelp accompagnent les familles dans l’ensemble des démarches et proposent depuis 2023 une coordination des services annexes (passage d’infirmier, lit médicalisé...), de sécurité (téléassistance...) ou de confort (communication avec sa famille, coiffeur...). Depuis sa création, Ouihelp a fait le choix d’investir dans la technologie pour simplifier tout ce qui peut l'être et se concentrer sur l'humain : bien-être des aînés, des auxiliaires de vie et des salariés Ouihelp. L’entreprise est la première société de service à la personne en Europe à recevoir la certification du label B Corp. Après sa récente levée de fonds de 30 millions d’euros, Ouihelp entend se déployer dans toute la France.