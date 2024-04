Gard - Festival Label Rue, 20ème édition

Label Rue fête sa 20ème édition !

Retrouvons nous pour 2 jours de festivités avec une programmation pluridisciplinaire dans l’espace public faite de spectacles fraîchement sortis, de quelques coups de cœur glanés ici et là, de concerts et d’animations pour tous les âges !

Le festival a été créé en 2001 sous la forme d’un festival nomade. Après 7 éditions en itinérance dans l’Hérault, l’Aude et le Gard, le festival pose ses valises à Sauve en 2022. Il y trouve un nouvel ancrage avec une adhésion forte des habitant.es et des associations locales.

> La programmation, pluridisciplinaire et éclectique, accueille cette année une douzaine de compagnies professionnelles proposant des spectacles écrits pour l’espace public, originaux et décalés, et pour autant grand public.

Avec l’envie de faire découvrir la pluralité des formes artistiques qui se développent sur l’espace public : danse, cirque, musique, théâtre en fixe ou en déambulation….

> Le festival fait également la part belle aux directions féminines, aux compagnies régionales mais aussi aux créations de l’année avec le dispositif Plateau Création et son prix Label Rue.

La programmation fait chaque année entendre des voix singulières et les thématiques abordées, souvent d’actualité, nous invitent à déplacer notre regard et sortir des sentiers battus.

> Mais aussi... un espace kids & famille avec des animations en continu et des spectacles jeunes publics, un espace bien-être, une buvette et des foodtrucks !