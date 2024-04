Lozère - Rester rivage - Cie Hej Hej Takh à Langogne

Une plongée immersive dans l'Histoire engloutie de Naussac.

La compagnie Hej Hej Tak vient présenter sa dernière création théâtrale, "RESTER RIVAGE", une création inédite qui invite le public à plonger au cœur de l'histoire du village englouti de Naussac.

Après plusieurs résidences en 2022 passées à rencontrer les habitant.e.s de ce lieu chargé d'histoires, les artistes Marie, Lauriane et Caroline ont façonné un spectacle inédit, mêlant théâtre, documentaire et immersion sensorielle. Le récit prend vie à travers des entretiens poignants, des matériaux sonores évocateurs, des images saisissantes et des lettres authentiques récoltées à Naussac.

"RESTER RIVAGE" c'est une sorte d’enquête-spectacle où les comédiennes tissent les voix de celles et ceux qui ont vécu l'engloutissement et l'expropriation, qui sont arrivés après, qui luttent pour ne pas oublier et aussi de celles et ceux qui ne veulent plus en entendre parler. Les montagnes, l'eau et même les poissons trouvent également leur voix dans cette création hybride qui explore nos rapports intimes à la disparition, à l'héritage et à la résilience.

Le dispositif circulaire de "RESTER RIVAGE" crée une expérience immersive où le public devient partie prenante de l'histoire, dessinant les contours de l'espace scénique qui s'étend autour de lui. À l’issue du spectacle, le public est invité à prolonger leur voyage dans l'univers de Naussac à travers une exposition qui complète l'expérience théâtrale.

Ne manquez pas l'opportunité de découvrir "RESTER RIVAGE", une création théâtrale unique qui vous transportera au cœur d'une histoire oubliée mais pourtant si vivante.

En résonnance au spectacle :

> Ciné-rencontre PORTRAIT DEPUIS LA RIVE

Rencontre autour du documentaire "Portraits depuis la rive", réalisé par Pablo vidéaste de la Cie Hej Hej Tak. Ce documentaire a été réalisé à partir des prises d’images, et des entretiens effectués lors de la présence de la compagnie à Naussac.

En présences des artistes – projection suivie d’un apéro dînatoire

Jeudi 25 avril | 19h | Médiathèque du Haut Allier Margeride - Langogne

Gratuit | jauge limitée | + d’infos & inscription au 04 66 65 75 75

Avec le soutien de la Médiathèque Haut Allier Margeride

> Exposition, conférence par les archives départementales de Lozère

25 avril > 8 juin | Médiathèque du Haut Allier Margeride - Langogne

Les archives départementales restituent leurs travaux autour de la mémoire du village englouti de Naussac et la construction du barrage.

Découverte de l’exposition le 25/04 à 18h | + d‘infos : archives.lozere.fr/

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, Les Fadarelles et la mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’allier la saison !