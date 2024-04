Nimes - Sebach signe un partenariat commercial avec Lapee pour le déploiement de ses urinoirs féminins

Sebach, spécialiste des solutions sanitaires mobiles adaptées aux besoins spécifiques des chantiers, des sites agricoles ou industriels ainsi que des événements, annonce avoir signé un partenariat commercial avec Lapee, fabricant d’urinoirs mobiles pour femmes. Distributeur en France, Sebach installera notamment ce dispositif innovant en plus de ses propres solutions à l’occasion de plusieurs festivals d’envergure cette année.

Sebach contribuera ainsi à la propreté - mais surtout à une meilleure hygiène, et au confort des participantes - d’au moins cinq festivals cet été, dont Garorock à Marmande et les Eurockéennes de Belfort. Les deux entreprises nourrissent l’ambition de déployer ces urinoirs à grande échelle et de faire évoluer les mentalités.

Un partenariat de distribution ambitieux

Déjà mis en place par Sebach à l’occasion de nombreux événements français, dont la Pride de Marseille, Madame Loyal, le Delta Festival ou les Plages électroniques de Cannes, Lapee est le premier urinoir exclusivement réservé aux femmes. Il fonctionne de deux manières : soit avec un réservoir d'une capacité de 1 100 litres, capable de contenir 3 500 utilisations, soit en le connectant directement à une station d'épuration.

« Nous ne pouvons que nous réjouir de ce partenariat avec Lapee. C’est un dispositif novateur et pratique qui vient répondre à une demande grandissante. S’il commence à faire ses preuves, nul doute que son déploiement dans de grands festivals contribuera à faire bouger les lignes. Certes, Lapee est une solution récente, et les festivalières auront toujours le choix d’emprunter les cabines classiques, mais cet urinoir est voué à se rendre indispensable dans les années à venir », souligne Bruno Diss, Directeur Général France de Sebach.

Dans le cadre de ce partenariat, Sebach assurera la location, la mise en œuvre et la maintenance (dont la vidange) des urinoirs mobiles Lapee aux côtés de ses propres solutions. Cette combinaison innovante de matériels sera proposée dans le cadre d’appels d’offres lancés par des collectivités, des organisateurs de festivals et de grandes manifestations sportives en extérieur à forte affluence ou à fort public féminin. L’offre répond notamment aux demandes de solutions réduisant les inégalités des femmes quant à l’accès aux toilettes lors de grands événements culturels ou sportifs.

Une solution novatrice et engagée

Lapee est un dispositif présentant des avantages indéniables par rapport à une cabine de toilettes traditionnelle. Il permet tout d’abord aux femmes de gagner beaucoup de temps. En effet, cette solution leur permet de soulager leurs besoins naturels en moyenne six fois plus rapidement. Il réduit par conséquent de manière considérable les files d’attente et contribue à une meilleure hygiène au cours des événements sur lesquels il est mis à disposition. Ainsi, ce déploiement s’inscrit en faveur de l’égalité femmes-hommes et de la réappropriation de l’espace public par les femmes. Et pour cause, les hommes, auparavant seuls à disposer d’urinoirs, n’étaient pas confrontés à une telle attente en festival ou tout autre événement public. Désormais, les femmes pourront bénéficier de ce même avantage et profiter tout autant de l’événement auquel elles participent.

En outre, Lapee se veut plus respectueux de l’environnement qu’une cabine traditionnelle. 100 % recyclable, ce dispositif ne nécessite pas de chasse d’eau - 6 litres en moyenne sont ainsi économisés par passage. Cette solution fonctionne par ailleurs sans électricité. Elle est facilement empilable et donc transportable, ce qui réduit son empreinte carbone. Enfin, l’urine récoltée peut a posteriori être utilisée à des fins agricoles.

« Je suis très heureuse d’avoir trouvé un partenaire qui partage l’esprit novateur et avant-gardiste qui nous anime. Sebach comprend nos valeurs et sait aussi bien que nous à quel point notre produit est efficace et accessible. Ce sera un allié de choix pour normaliser Lapee. Nous avons donc tous deux hâte de voir cette solution déployée dans de grands événements partout en France », déclare Gina Périer, co-fondatrice de Lapee.