Occitanie - URPS - Infirmiers Libéraux d'Occitanie : Semaine Européenne de la vaccination

URPS - Infirmiers Libéraux d'Occitanie : Semaine Européenne de la vaccination

Comme chaque année, la Semaine Européenne de la Vaccination est l'occasion de rappeler l'importance de la vaccination. Pour chacun et à tout âge, elle permet de se protéger de certaines maladies infectieuses.



C’est le moment de se faire vacciner ! Dans le cadre de la Semaine européenne de la vaccination qui a commencé ce lundi 22 avril et jusqu’au 28 avril.

Depuis le décret du 8 août 2023, les infirmiers libéraux se sont vus élargir leur compétences en matière de vaccination.

- Ils sont désormais autorisés à administrer et prescrire l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal, aux personnes âgées de 11 ans et plus, à l’exception des vaccins vivants atténués (BCG, rougeole par exemple…) chez les personnes

immunodéprimées.



Vous pouvez ainsi, en lien avec une infirmière ou un infirmier, vous protéger contre 15 vaccins.

= La diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche, mais aussi contre les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les hépatites A et B, les méningocoques (A, B, C, Y et W), la rage.

Et bien sûr, aussi contre le virus de la Covid-19 et la grippe saisonnière !



Cette semaine est donc l’occasion pour chacun de trouver les réponses à ces questions : Quelles sont les maladies contre lesquelles je suis vacciné ? Suis-je à jour de mes vaccins ? Quels sont les vaccins qui nécessitent un rappel ? Ne concernent-ils que les enfants ? Quels sont les délais entre chaque vaccin ?

L'URPS infirmiers libéraux d'Occitanie se mobilise, n'hésitez pas à les rencontrer sur tout le territoire.



Le saviez-vous ? La vaccination est le moyen le plus efficace d’éviter une infection au HPV et de se protéger contre les souches responsables de 90 % des cas de cancer du col de l’utérus. Les vaccins anti-papillomavirus humain jouent un rôle central pour éliminer le cancer du col de l’utérus.



URPS - INFIRMIERS LIBERAUX D'OCCITANIE

Jean-François BOUSCARAIN, Président de l 'URPS Infirmiers Libéraux d'Occitanie « L’URPS participe depuis plusieurs années à l’optimisation de l’offre de soins infirmiers de la région au profit des publics, toutes tranches d’âges confondues, dans toutes les sphères de leur vie ».

Représentant plus de 15 000 infirmiers libéraux en Occitanie et donc une « force de frappe importante sur le champ de la vaccination », il se mobilise naturellement avec ses confrères et consœurs afin de sensibiliser la population d’Occitanie à l’importance

de ce geste d’apparence anodin, mais significatif pour les membres les plus fragiles de notre entourage.