Hérault - E.Leclerc lance la 27ème édition de l'opération "Nettoyons la nature" : ouverture des inscriptions

L’opération « Nettoyons la nature » organisée par les Centres E.Leclerc, revient pour sa 27ème édition. Elle réunit chaque année des centaines de milliers de volontaires, toutes générations confondues, qui ont pour intérêt commun la volonté de protéger l’environnement. À partir du 27 septembre, pendant trois jours, les participants nettoieront des sites urbains ou naturels, dégradés par toutes sortes de déchets. Cette nouvelle édition marque également la naissance d’une nouvelle collaboration artistique avec l’artiste Sébastien Pastor, afin d’illustrer l’opération avec des visuels originaux, colorés et ludiques et ainsi sensibiliser le plus grand nombre.

27 ans de mobilisation pour la préservation de l'environnement

En 2023, l’opération a réuni plus de 560 000 bénévoles. Publics scolaires, associations ou encore particuliers ont collecté près de 180tonnes de déchets en 3 jours dans plus de 18 000 sites, à travers toute la France.

Depuis 27 ans, E.Leclerc rassemble chaque année des bénévoles qui s’engagent à ramasser les déchets du site de leur choix, afin d’éliminer un maximum d’éléments polluants en un minimum de temps. Cette opération d’envergure permet chaque année d’agir concrètement pour la préservation de l’environnement tout en sensibilisant le plus largement possible le grand public à un sujet qui concerne l’ensemble de la planète.

Le Mouvement E.Leclerc a en effet créé cette opération en 1997 avec pour ambition de préserver la nature, mais aussi de sensibiliser avec pédagogie et la convivialité, à la valeur inestimable que représentent les terres, plages, montagnes et espaces verts de nos territoires.

Comment s’inscrire en ligne ?

Pour être bénévole et participer à la 27ème édition de l’opération les 27, 28 et 29 septembre 2024, chacun peut s’inscrire directement sur Internet via le site (lien actif à compter du 2 mai) https://www.mouvement.leclerc/nettoyons-la-nature/landing ou par téléphone au 09 69 399 400 (coût non surtaxé).

Les inscriptions seront ouvertes à tous à partir du 2 mai.

Une fois inscrit, chaque responsable de site recevra un courrier lui permettant de retirer son kit de nettoyage « Nettoyons la nature » dans le centre E.Leclerc le plus proche de son domicile. Ce kit comporte entre autres gants, sacs poubelles et chasubles.

Une collaboration exclusive avec l’artiste Sébastien Pastor

À l’occasion de la 27ème édition de Nettoyons la Nature, l’artiste Sébastien Pastor, spécialisé dans le design graphique, s’est chargé d’illustrer l’opération. À travers 6 illustrations originales à la croisée des chemins entre art naïf et bande dessinée, Sébastien Pastor (alias Jeune Woof) a choisi de représenter les participants de l’opération en train de nettoyer les sites les plus empruntés (plage, forêt, montagne, ville…). Le tout, dans un style ludique et très coloré.