Lunel - Création d'entreprise éco-responsable en Petite Camargue, pour la mobilité verte !

Dans un élan de modernité et d'engagement écologique, CosmétiCar étend son empreinte verte en Petite Camargue, introduisant une toute nouvelle ère pour le secteur automobile.

À la barre de cette initiative, Samir et Pauline, un coulpe d’entrepreneurs local, fusionne leur amour pour l’environnement avec une aventure entrepreneuriale dans l’automobile. Grâce au soutien du réseau CosmétiCar, ils lancent leur entreprise de lavage auto sans eau, promettant de révolutionner les habitudes des conducteurs de la région.

Innovateurs en Esthétique Automobile Éco-Responsable

Armés d'un esprit entrepreneurial et d'un profond respect pour l'environnement, ils sont le parfait exemple de la nouvelle génération d'entrepreneurs : ceux qui ne se contentent pas de rêver d'un monde meilleur, mais qui prennent des mesures concrètes pour le réaliser. Les méthodes innovantes et les produits biodégradables de CosmétiCar leur permettent d'offrir des services de qualité supérieure aux pros et particuliers, sans compromis sur les valeurs écologiques.

Un Appel à l'Action pour un Avenir Durable

Face aux défis écologiques contemporains, l'approche de CosmétiCar, économise jusqu'à 250 litres d'eau par lavage, est une réponse pragmatique et nécessaire. Ils incarnent l'urgence et la possibilité d'adopter des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Leur histoire est un vibrant témoignage de ce que signifie être de jeunes entrepreneurs aujourd'hui : innover, s'engager, et contribuer positivement à sa communauté et à sa planète.

Face à une sécheresse alarmante, le lavage auto sans eau gagne du terrain. En mars 2024, notre plateforme CosmétiCar a connu une affluence record avec plus de 20 000 connexions, confirmant ainsi l'urgence et l'intérêt grandissant pour des alternatives respectueuses de l’environnement.

Nous avions déjà mis en avant une augmentation de 100% des demandes de lavage entre 2021 et 2023, nous avons ce récemment reçu le prix IREF (Institut Européen des Réseaux de Franchise) de l’exemplarité environnementale et avons collaboré avec le gouvernement pour la campagne d’été contre la sécheresse.

À propos de CosmétiCar

Le réseau CosmétiCar est né à Marseille en 2005. Autodidacte, Florian BENOIT a imaginé une méthode de lavage auto sans eau, permettant d’allier écologie, praticité et performance. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 100 agences à travers la France, la Suisse et l’Espagne.

Ainsi, les équipes CosmétiCar économisent jusqu’à 250L d’eau par véhicule, soit plus de 40 Millions de Litres d’eau potable économisés chaque année.