Lozère - Dialogues des plantes - Cie l'hiver nu à Serverette

Le temps d’une exploration théâtrale en milieu naturel, vous êtes

invité·es à vous laisser toucher, apostropher, par les êtres végétaux qui nous entourent.

Dans un monde où la connexion avec la nature semble s'effacer peu à peu, Dialogues des plantes propose une ode à nos racines végétales. Inspiré par les souvenirs les plus anciens et les rêveries les plus profondes, ce spectacle vous invite à une expérience théâtrale immersive et envoûtante.

Quel est votre plus vieux souvenir végétal ? Avez-vous déjà imaginé être une plante ? Laquelle ? Quelle plante auriez-vous peur de manger ?

Ces questions énigmatiques ouvrent les portes d'un voyage sensoriel où les récits se mêlent aux saveurs, où les rencontres avec les herbes deviennent des dialogues intimes. Après avoir dégusté une tisane aux effluves magiques, les spectateurs sont conviés à explorer les mystères des abords de Serverette, à la découverte des êtres végétaux environnants.

Au cours de cette déambulation théâtrale, les participants croiseront des bonnes et des mauvaises herbes, ils pourront écouter des histoires qui se tissent autour des plantes qui peuplent notre quotidien, qu'elles soient nos compagnes de vie ou des inconnues cachées au bord du chemin.

Tout à la fois poème, récit d’expérience, conte théâtral et découverte gustative, Dialogues des plantes est un tissage de relations variées aux milieux que nous habitons, et navigue entre les différents modes d’approche de l’ensemble des vivants : poésie, artisanat, savoir, regard botanique….

Conçu comme un véritable ballet sensoriel, Dialogues des plantes invite à redécouvrir notre lien ancestral avec la nature, à renouer avec ces êtres verts qui partagent notre existence. Une expérience unique, empreinte de magie et de sensibilité.

> Verre et dégustation à partager à l’issue du spectacle par Karine Gilles de Loz’herbes et Sylvain Aulas.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, Le Ciné-Théâtre de St-Chély-d’Apcher et l’EPCI Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac