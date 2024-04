Grau du Roi - Distribution de composteurs individuels de jardin

La Communauté de communes Terre de Camargue organise une distribution gratuite de composteurs individuels pour jardin, le mardi 30 avril, à la plateforme de compostage de l’Espiguette au Grau du Roi.

Cette distribution s’adresse à tous les habitants du territoire (Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et Saint-Laurent d’Aigouze) sur simple présentation d’un justificatif de domicile. Les guides composteurs accueilleront le public de 9h à 11h30. Ils remettront avec l’équipement, un bioseau et un guide d’utilisation, et répondront à toutes les questions.

Composter, c’est élémentaire

Depuis janvier, tout le monde a obligation de trier ses biodéchets (restes de cuisine et petits végétaux). Le compostage offre une solution pratique et efficace pour valoriser ses biodéchets tout en diminuant son impact environnemental. Composteur individuel ou partagé, avec ou sans jardin, Terre de Camargue propose différentes solutions adaptées à chaque situation.

Cette opération est proposée en partenariat avec Suez et le Syndicat Mixte Pic et Etang dans le cadre du programme de la réduction des déchets #OCTAV.

Renseignements : 0 800 004 227 ou environnement@terredecamargue.fr