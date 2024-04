France - celio lance une borne IA pour la collection costume

celio franchit une nouvelle étape dans le monde du shopping en introduisant une borne IA pour sa collection costume. Cette innovation marque un tournant dans l'expérience client en magasin, offrant une manière novatrice d'essayer des vêtements.

Du 19 avril au 7 mai, plusieurs magasins celio accueilleront cette nouveauté. Grâce à cette borne, les clients pourront prendre un selfie et voir instantanément à quoi ils ressembleraient dans un costume, disponible en trois coloris : beige, gris et bleu marine. Comme quoi, même le printemps se met à l'ère de la tech, et celio est en première ligne pour ça.

Les dates à retenir pour profiter de cette expérience sont les suivantes :

19 avril : Lancement à celio Champs Elysées

24/25 avril : Disponible à celio Carré Sénart 2

30 avril : Installation à celio Lyon République

7 mai : Dernier jour de disponibilité de la borne

Cette initiative confirme l'engagement de celio à rester à la pointe de l'innovation dans le secteur de la mode masculine. En proposant une expérience shopping unique et futuriste, l'enseigne répond aux attentes changeantes de sa clientèle.

La collection costume de celio offre une sélection variée et élégante à des prix accessibles, débutant à moins de 100€. Parce que chez celio, l'élégance, c'est normal!

Cette borne IA représente un pas de plus vers une expérience shopping interactive et personnalisée, offrant aux clients une vision du futur de la mode.