Pyrénées-Orientales - Les caravanes Insoumises locales sillonnent le département

La campagne des Européennes a commencé depuis plusieurs semaines pour la France Insoumise, notamment avec le premier meeting du 4 avril avec la présence du député de Haute-Garonne Hadrien CLOUET et du candidat local, positionné en 18° place, Mickaël IDRAC. La France Insoumise est en effet à l’origine de la liste de l’Union Populaire menée par Manon AUBRY sur laquelle figure en fin de liste Jean-Luc MELENCHON.

Parmi la diversité des actions de campagne, une retient l’attention. C’est celle de l’organisation de mini-caravanes locales dans des territoires homogènes définis en préalable. « Ces caravanes ainsi organisées localement permettent d’aller au devant des citoyens dans plusieurs lieux. Nous pouvons ainsi échanger sur les enjeux de ces élections européennes et sur les propositions programmatiques portées par la liste de l’Union Populaire », expliquait le concepteur de ces initiatives militantes Francis DASPE. Les trois premières de ces caravanes locales ont sillonné autant de territoires aux singularités différentes représentatives de la diversité du département des Pyrénées-Orientales. « La première nommée caravane littorale a longé la côte radieuse ; la deuxième est allée dans un territoire plus rural, le Conflent ; nous avons clôturé ce cycle par une caravane périurbaine autour de Perpignan », indiquait-il.

A chaque fois, le même mode opératoire : une journée commençant le matin à 9 heures, se terminant en milieu d’après-midi, avec 4 arrêts planifiés dont un en fin de matinée sur un marché, avec la mobilisation des groupes d’action concernés, structures de base de La France Insoumise. Pour de plus amples précisons, la caravane littorale s’est arrêtée sur le marché de Saint-Cyprien, à Saint-Laurent de la Salanque, à Saint-Hippolyte et pour terminer dans plusieurs HLM à Canet-en-Roussillon. Celle rurale du Conflent a touché Vinça, le marché de Prades, Villefranche-de-Conflent et Vernet-les-Bains. Enfin la caravane périurbaine a fait des haltes à Pollestres, le marché de Toulouges, Canohès et Cabestany. « La mobilisation de plus d’une dizaine de groupes d’actions locaux a contribué au succès de ces trois actions militantes des 12, 16 et 19 avril ».

Les Insoumis confirmaient que les multiples échanges vont dans le sens des principales orientations du programme de l’Union Populaire qui entre en résonance avec les préoccupations concrètes exprimées par les citoyens. « Les personnes rejettent à la fois la politique menée par le gouvernement macroniste et ne veulent absolument pas des idées nauséabondes de l’extrême droite ». Et Francis Daspe l’illustrer à sa manière avec la formule suivante : « contre le tout-austérité, la solidarité ; contre le tout-marché, les services publics ; contre le tout libre-échange, des prix agricoles rémunérateurs ».

Un cycle de nouvelles caravanes locales insoumises sont en en cours de préparation, dans la valle de l’Agly, la moyenne vallée de la Têt, les territoires de montagne de Cerdagne / Capcir.