Bassin de Thau - Expédition Zéro Lagune de Thau - Épisode 2 : Un sentier du Littoral en préfiguration

Expédition Zéro Lagune de Thau - épisode 2 :

Une itinérance découverte et surprise pour évoquer le futur sentier du littoral avec les habitants du territoire.

Le Syndicat mixte du bassin de Thau poursuit l'opération « Expédition zéro - Lagune de Thau », à destination des habitants du territoire. L’épisode 2 de cet événement en 3 dates se tiendra le samedi 04 mai prochain, sur le territoire de la commune de Mèze. Il propose d’accompagner des habitants pour aborder, chemin faisant, le contexte et les enjeux du futur sentier du littoral.

Cette matinale qui s’inscrira sous le signe de la découverte commencera dès 9h et se déroulera au cours d’une marche apprenante, jusqu’à midi et demi environ, heure à laquelle d’autres participants pourront converger sur le point d’arrivée pour entamer une discussion ouverte et partager leurs idées et points de vue avec les « explorateurs » de la matinée.

Au programme : des surprises, des temps poétiques et sensibles, des immersions culturelles et artistiques, des focus urbanistes et naturalistes, des points de vue d’habitants, d’experts, de professionnels, etc.

Un sentier du Littoral en préfiguration

Le Syndicat mixte du bassin de Thau est mandaté depuis plusieurs mois par les services de l'État pour l’identification d’un tour pédestre de la lagune de Thau, autrement appelé sentier du littoral. Ce projet incarne divers enjeux, qui, à plusieurs titres, nécessitent d’être identifiés puis évalués.

Dans ce cadre, un bureau d’étude conduit de nombreux arpentages terrain afin d’aller au-devant des points de progrès et de remonter l’ensemble des contraintes et leviers à l'œuvre pour chaque situation. De cette analyse collective, réalisée avec le concours et l’avis des partenaires du territoire (agents, élus, experts, etc.), les groupes de travail doivent en déduire des recommandations : contournement, aménagement, arbitrage... La synthèse de ce processus de « dérisquage » est attendue pour juillet 2024.

Dès lors, à l’issue de la restitution du dossier, le sentier pédestre autour de la lagune de Thau se déploiera progressivement en 2025-2026 pour les aménagements de court terme (d’autres travaux seront programmés sur du moyen ou long terme en fonction des investissements et de la complexité des modifications visées). Les communes et acteurs pourront alors se saisir de ces travaux de préfiguration, les ajuster et proposer des solutions adaptées tout au long de l’itinéraire.

Une association des habitants au processus nécessaire... et qui sort de l’ordinaire !

C’est en écho à cette démarche que le SMBT a souhaité entreprendre une approche plus sensible et créer des parenthèses et discussions avec les habitants du territoire.

Afin de partager les aspects techniques du dossier mais également de donner du sens au projet, d’entendre les avis, d’identifier les initiatives, d’agir au plus près des usages et des attentes des uns et des autres.

Le processus “Expédition Zéro” a été imaginé et est déployé en collaboration avec l’association Merversible, des acteurs culturels et artistiques, familiers du territoire, dotés d’une riche expérience en termes de performances itinérantes et du questionnement de notre rapport à l’eau.

Ce sont donc trois étapes tout en douceur et en surprises qui attendent les participants, qui vivront très certainement des moments uniques cette déambulation atypique.

Flasher le QR Code ci-dessous pour s’inscrire à l’événement !

... Ou suivre le lien suivant :

https://forms.gle/ZvRpMxKedpEQh3Cw5

Chacun peut choisir de s’inscrire à « la marche et discussion du matin », ou seulement à «à la discussion » en fonction de son agenda. Un mail de confirmation sera envoyé à chaque participant.

 En cas de jauge atteinte pour la marche ou la discussion, les participants se verront proposer de participer à l’épisode 3 de l’expédition zéro qui se tiendra le samedi 08 juin (Commune de Sète).

L’association Merversible

MERVERSIBLE est une structure culturelle pluridisciplinaire de création et de médiation.

Elle déploie des projets artistiques et culturels innovants sur les territoires du canal du Midi et de la lagune de Thau.

Son expertise s’est bâtie au plus près des habitants depuis 2015.