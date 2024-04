Marvejols - Carne - Cie Gérard Gérard

La Compagnie Gérard Gérard, maestros de l'art théâtral, vous convie à découvrir leur dernière création : "CARNE". Dans un tourbillon d'humour, de poésie et de réflexion, "CARNE" nous plonge dans une arène où Femmes et Hommes se réunissent pour démystifier, questionner et célébrer collectivement notre rapport à un sujet aussi intime qu’universel : la viande.

Après “La conférence carnée” présentée le 12 décembre 2023 à Marvejols, la Cie Gérard Gérard revient pour vous présenter leur spectacle CARNE !

À travers des questionnements aussi surprenants que captivants, "CARNE" vous embarque dans un voyage aussi déroutant que délicieux. Est-ce que la viande est de droite ? Le poulet est-il un fruit ou un légume ? Et que dire du mystère des porcs bretons pur beurre ? La compagnie Gérard Gérard défie les conventions et vous invite à repenser la viande, de la ferme à la table, et au-delà.

"CARNE" nous pousse à réfléchir avec humour et poésie sur des questions fondamentales qui touchent à notre identité, notre rapport à la mort, à l'économie, au politique et au vivre-ensemble. C'est une exploration audacieuse et profonde, menée avec sensibilité et une touche de provocation, qui saura titiller vos papilles intellectuelles autant que gustatives.

La Compagnie Gérard Gérard, connue pour son engagement envers un théâtre poétique, populaire et grinçant, a investi des mois de recherche et d'immersion pour donner vie à "CARNE", dont un temps de résidence sur le territoire de Marvejols. Soutenue par la Bourse SACD/DGCA "Ecrire pour la Rue", la compagnie a collaboré avec des universités, des fermes, des associations et même des boucheries pour nourrir cette création unique en son genre.

Avec "CARNE", la compagnie poursuit sa mission de repousser les frontières du spectacle vivant et d'inviter le public à penser autrement le monde qui l'entoure.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, Le Trianon de Marvejols et la Communauté de Communes du Gévaudan