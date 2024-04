France - Au sein des 170 résidences services seniors DOMITYS, les animaux de compagnie sont les bienvenus !

- LE SAVIEZ-VOUS ? –

AU SEIN DES 170 RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS, LES ANIMAUX DE COMPAGNIE SONT LES BIENVENUS !

A Paris, mardi 23 avril 2024 - DOMITYS, n°1 des résidences services seniors, membre du Groupe AG2R LA MONDIALE, engagée pour le bien-vieillir de ses résidents, encourage la présence des animaux de compagnie au cœur de ses résidences, tout en veillant au confort et à la quiétude des seniors autonomes qui vivent sur place.

POURQUOI LES ANIMAUX DE COMPAGNIE SONT-ILS IMPORTANTS POUR LES PERSONNES ÂGÉES ?

Avec plus de 3 millions d'animaux de compagnie résidant dans les foyers français, il est indéniable que nos amis à fourrure occupent une place de choix dans nos vies. Chiens, chats, oiseaux - ces compagnons fidèles sont omniprésents, offrant affection et réconfort à leurs propriétaires. Chez DOMITYS, nous avons bien compris l'importance de cette relation, notamment pour les résidents.

AU SEIN DES 170 RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS, LES ANIMAUX DE COMPAGNIE SONT LES BIENVENUS !

DOMITYS, n°1 des résidences services seniors, membre du Groupe AG2R LA MONDIALE, engagée pour le bien-vieillir de ses résidents, encourage la présence des animaux de compagnie au cœur de ses résidences, tout en veillant au confort et à la quiétude des seniors autonomes qui vivent sur place.

POURQUOI LES ANIMAUX DE COMPAGNIE SONT-ILS IMPORTANTS POUR LES PERSONNES ÂGÉES ?

Avec plus de 3 millions d'animaux de compagnie résidant dans les foyers français, il est indéniable que nos amis à fourrure occupent une place de choix dans nos vies. Chiens, chats, oiseaux - ces compagnons fidèles sont omniprésents, offrant affection et réconfort à leurs propriétaires. Chez DOMITYS, nous avons bien compris l'importance de cette relation, notamment pour les résidents.

La présence des animaux a également des bienfaits sur les ainés au quotidien. Les études montrent que la compagnie des animaux de compagnie peut grandement améliorer la qualité de vie des personnes âgées.

En favorisant l'activité physique, en réduisant la solitude et en encourageant les interactions sociales, nos compagnons à quatre pattes jouent un rôle vital dans le bien-être émotionnel et physique de nos aînés.

COMMENT DOMITYS SOUTIENT LE BIEN-ÊTRE ANIMAL ?

Conscients de ces avantages, DOMITYS s'engage à créer un environnement accueillant et adapté pour les résidents et leurs animaux de compagnie. Chaque résidence DOMITYS est dotée d'espaces verts sécurisés où les résidents et leurs compagnons à quatre pattes peuvent se promener et se détendre en toute tranquillité.

De plus, nos équipes sont disponibles pour fournir une assistance aux résidents dans les soins de leurs animaux de compagnie, y compris l'organisation de visites vétérinaires et d'autres services nécessaires.

Nous croyons fermement que la présence d'animaux de compagnie contribue à créer une atmosphère familiale et chaleureuse au sein de nos résidences, favorisant ainsi le bien-être de tous nos résidents.

ET POUR ALLER PLUS LOIN…

Dans notre engagement à soutenir cette relation précieuse, DOMITYS a été récompensé aux Trophées Pet Friendly pour sa politique d'accueil et d'intégration des animaux de compagnie en 2023.

Aussi, ajoutons que nous croyons fermement aux bienfaits thérapeutiques des animaux. C'est pourquoi, chez DOMITYS, nous organisons régulièrement des ateliers de zoothérapie, permettant à tous nos résidents de profiter de moments de détente et de bonheur en compagnie d'animaux de l'extérieur.

A propos de DOMITYS

Fondé en 1998, DOMITYS est le numéro 1 des résidences services seniors en France. Présent sur l'ensemble du territoire avec plus de 170 résidences non médicalisées, DOMITYS propose à des seniors autonomes des logements adaptés, ainsi que des services variés, axés sur la prévention de la perte d’autonomie. Les 4 000 collaborateurs de DOMITYS œuvrent au quotidien en faveur de la qualité de vie des résidents en leur apportant confort, sécurité et convivialité. DOMITYS est membre du Groupe AG2R LA MONDIALE, acteur majeur de la protection sociale et patrimoniale, qui assure les entreprises, les branches professionnelles et les particuliers, pour préparer leur retraite, sécuriser leur patrimoine et leurs revenus, protéger leur santé et faire face aux aléas de la vie. Ensemble, AG2R LA MONDIALE et DOMITYS apportent de nouvelles solutions pour répondre au défi du bien vieillir et prévenir la perte d'autonomie. www.domitys.fr