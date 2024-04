Lozère - IAROSS en concert à Grandrieu dans le cadre de La fabrique à chansons de la SACEM

Cordes frottées, pincées, machines et synthés, iAROSS est un trio qui mélange chanson, rock et jazz. Du texte à la musique, la poésie y tient une place de choix, laissant une grande place à l’imagination et aux sensations.

Chant libre et rock, musiques douces ou révoltées, les chansons de iAROSS sont l’exutoire de curieux ancrés dans notre époque, qui frappent à coups de guitares saturées, d’envolées de violoncelle et de textes forts dans la fourmilière.

Trois ans après le renversant Cri des Fourmis, le puissant trio iAROSS se renouvelle encore pour arpenter de nouveaux territoires… Du minuscule au majuscule (et inversement), il a pris le temps de poser un regard neuf et augmenté sur son époque en manque de souffle. Avec des additifs électros et une forme de transe douce offerte en écrin aux textes portés par Nicolas Iarossi, Apnée est une superbe respiration. Un exercice de pleine conscience qui peint le monde à grands coups de plongées poétiques !

LA FABRIQUE À CHANSONS (SACEM)

De l’écriture à l’interprétation

Présentation par les CM1/CM2 de l’école publique de Grandrieu de leur travail d’écriture et d’interprétation de chanson réalisé avec Nicolas Iarossi.

Concert co-accueilli par Scènes Croisées, Tête de Block en partenariat avec la SACEM