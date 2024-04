Lozère - Debout les mouches ! / Cie Espère un peu - à Ventalon-en-Cévennes et Saint-Martin-de-Boubaux

Une exploration drôle, insolite et pleine de surprises du monde fascinant de ces petits êtres ailés.

Cette déambulation joyeuse plonge le public dans l'univers méconnu mais fascinant des mouches, ces compagnons discrets mais omniprésents de notre quotidien.

Saviez-vous que les mouches ont traversé les âges, côtoyant même les dinosaures ? Avec plus de 160 000 espèces répertoriées, ces insectes jouent un rôle crucial dans la pollinisation de 10% de nos cultures, pourtant, ils demeurent souvent dans l'ombre des abeilles et des coccinelles.

Découvrez l'histoire des mouches, de l'Égypte antique au cinéma hollywoodien, en passant par leur impact sur notre quotidien. Cette création originale mêle habilement humour, science et culture pour offrir une expérience captivante à tous les spectateurs.

La compagnie Espère un peu, fondée par Pauline Labib-Lamour en 2019 à Nîmes, incarne une génération curieuse et résolument tournée vers l'avenir. À travers "Debout les mouches !", elle invite le public à questionner ses préjugés et à redécouvrir le monde qui nous entoure avec un regard neuf et émerveillé.

Venez vous étonner, rire surtout et peut-être même que vous changerez d'avis sur ces petits êtres qui partagent notre quotidien depuis des millénaires.

Spectacle co-accueilli à Ventalon-en-Cévennes et Saint-Martin-de-Boubaux par Scènes Croisées avec les associations Labo Rieuse, Nature et patrimoine, Epi de mains, L’Esperluette et l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère

> Le samedi 04 mai à 20h30 au Relais de l'Espinas à Ventalon-en-Cévennes

> Dimanche 05 mai à 15h à la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Boubaux