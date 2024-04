Florac - Faire fleurir / Collectif Hinterland - Nicolas Fayol

Le jeune danseur issu du break, Nicolas Fayol, invente dans «Faire fleurir» la danse d’une évolution alternative de l’homme qui se serait arrêtée à quatre pattes. Une chorégraphie à la fois préhistorique et postapocalyptique.

Niché au cœur d'une caverne de voiles sans parois, le spectateur est invité à s'installer, captivé par une inclinaison imposée vers le sol. Dans cet environnement évoquant les profondeurs d'un lieu secret et inaccessible, les participants se retrouvent plongés dans une quête sensorielle, explorant les limites du corps humain.

Après une résidence de création immersive au Domaine départemental de Boissets en mai 2022, où les artistes ont puisé leur inspiration dans les causses et les grottes, Faire fleurir voit enfin le jour. Nicolas Fayol, danseur émérite au parcours éclectique, guide le public à travers un voyage où les frontières entre les styles se dissipent. Rompu à la technique break, Nicolas Fayol a enrichi son art en explorant la danse hip-hop avant d'intégrer l'École Internationale de Danse Jazz à Paris pour explorer de nouvelles formes de technicité. Son expérience en tant qu'interprète pour des chorégraphes renommés tels que Bruno Geslin et Christian Rizzo, combinée à sa pratique de l'image et de la vidéo, donne naissance à une œuvre chorégraphique riche et immersive.

L’écriture de Nicolas Fayol n’est pas seulement de l’ordre du sensible, elle suit aussi une dynamique dramaturgique qui joue avec le ressenti. L’interprète et chorégraphe au corps surprenant de puissance et d’équilibre, jongle avec les éléments à sa disposition – humain, minéral, technique – pour concevoir une forme hypnotique à l’écoute des sensations et de la matière vivante.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et La Genette Verte Complexe culturel sud Lozere.

Spectacle accompagné dans le cadre du Collectif en Jeux.

Avec le soutien d’Occitanie en scène.