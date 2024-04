Haute-Garonne - Réseau Entreprendre Occitanie Garonne affiche son engagement RSE

« Pour créer des emplois durables, créons des employeurs responsables »

Réseau entreprendre Occitanie Garonne affiche son engagement RSE

et organisera sa 1ère matinale « Tous à Impact » le 13 juin prochain.

Créer plus d’emplois grâce aux entrepreneurs qui anticipent les défis d’un monde qui change c’est tout l’objectif de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne qui s’engage désormais dans un programme d’accompagnement pour aider ses entrepreneurs à regarder plus loin et à mesurer l’impact de leurs entreprises.

Le programme IMPACT vise à mobiliser l’ensemble de la communauté des entrepreneurs afin de progresser face aux défis écologiques et sociétaux. D’ici 2025, le but de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne est de sensibiliser 100% des entrepreneurs, lauréats et membres. Pour mener à bien cet objectif ambitieux plusieurs leviers ont été actionnés :

l’animation d’une Commission Impact afin de susciter l’adhésion de tous et dépasser la posture de l’intention grâce à une démarche d’accompagnement pragmatique et non culpabilisante.

la conduite d’un audit piloté par les experts de Cylad Consulting, partenaires et bénévoles via la Fondation Cylad ; l’objectif de cet audit est d’inclure dans la notion d’impact sociétal, la dimension environnementale de l’association. L’approche ESSG a ainsi été privilégiée (Environnement, Social, Sociétal, Gouvernance).

la création du Réseau Méninges qui proposera le 13 juin prochain une matinale dont l’objectif est de permettre aux chefs d’entreprises dont l’activité ou la structure juridique n’est pas forcément « green » de s’exprimer et de présenter leur démarche RSE.

« On le sait peu mais devenir adhérent de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne est déjà un premier engagement responsable puisque l’association est d’intérêt général » explique Christophe Nobilet, dirigeant de Gestion Crédit Experts *, Président de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne

« Faire le choix d’une démarche à impact n’est pas neutre, conduire une politique RSE nécessite de libérer du temps, d’avoir un collaborateur dédié et de dégager une enveloppe financière. Mais aujourd’hui, nous ne regrettons pas d’avoir fait ce choix. L’engagement responsable de notre entreprise est reconnu, il est devenu un atout dans la réponse aux appels d’offres publics et il est un réel facteur d’intérêt quand il s’agit de recruter des collaborateurs et de favoriser la cohésion. La démarche d’amélioration continue, si elle est exigeante est aussi très stimulante, elle nous pousse à nous questionner, à travailler notre gouvernance pour plus de transparence et à investir pour augmenter et promouvoir les pratiques durables » témoigne Stéphane Gambier, dirigeant d’Abaques Audiovisuel*, membre de Réseau.

*Avec Gestion Crédit Expert et Abaques Audiovisuel, Réseau Entreprendre Occitanie Garonne compte dans ses membres deux entreprises certifiées Platinium par Ecovadis, un classement encore très rare qui vient récompenser une politique RSE particulièrement engagée.

Réseau Entreprendre Occitanie Garonne souhaite donc apporter plusieurs outils d’accompagnements au service de la progression de ses membres et lauréats. « C’est en se questionnant sur l’Impact, qu’une stratégie de progrès peut être mise en œuvre au sein d’une entreprise ; la RSE est désormais devenue une clé incontournable de l’emploi durable » complète Cécile Thomas, Directrice de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne.

L’association tiendra son assemblée générale annuelle le Mardi 23 avril prochain au théâtre des Grands Enfants à Cugnaux de 11H à 14H.

https://www.reseau-entreprendre.org/occitanie-garonne/