Bédarieux - Foire de printemps

Dimanche 5 mai 2024, le centre-ville de Bédarieux accueillera une nouvelle édition de l’incontournable foire de printemps ! Toute la journée, un air de convivialité va animer le cœur de cœur de ville avec de nombreuses animations et la présence de plus de 150 exposants dans plusieurs domaines : textiles, décorations, accessoires, plantes, produits du terroir, légumes et fruits de saison et bien d’autres surprises à découvrir sur place. Pour les adeptes d’objets anciens ou de seconde main, une brocante sera également installée sur la rue du Porche.

Cette année, la place Albert Thomas sera un des endroits phares des animations avec la présence de nombreuses activités sportives gratuites avec Hérault Sport, parcours BMX, stand de tir laser, et en nouveauté, un parcours d’accrobranche qui attend les plus aguerris ! Des structures gonflables seront également proposées sur place Auguste Cot pour les plus jeunes. De quoi ravir les enfants et les adultes !

Enfin, les plus gourmands pourront se régaler avec un large choix de douceurs qui contenteront tous les goûts. Différents pôles d’alimentation seront disponibles pour ravir les papilles des différents visiteurs. Des tables seront également mises en place afin de se restaurer sur place, sans oublier les restaurants du centre-ville qui ouvriront leurs portes pour l’occasion.