Pyrénées-Orientales - Francis DASPE nommé représentant départemental de la liste Union Populaire pour les Européennes

Francis DASPE a été nommé représentant départemental dans les Pyrénées-Orientales pour la liste de l’Union Populaire, menée par Manon AUBRY, soutenue par La France Insoumise, pour les élections européennes du 9 juin prochain.

Il aura, entre autres missions, à participer à la commission de propagande du département afin de s’assurer des bonnes conditions d’acheminement des documents envoyés aux électeurs, de désigner les assesseurs et délégués pour le jour du vote, de s’assurer de la légalité du scrutin et, le cas échéant, faire remonter à la permanence juridique nationale de la France insoumise et à la Préfecture des Pyrénées-Orientales les éventuelles irrégularités constatées.