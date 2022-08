Cap d'Agde - La secrétaire d'état aux armées participera aux Commémorations du Débarquement en Provence le 15 Août prochain

La Secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Mme Patricia MIRALLES participera aux Commémorations du Débarquement en Provence le Lundi 15 août 2022 au Cap d'Agde.

La cérémonie du débarquement de Provence se déroulera sur le site de la stèle de la grande-conque au Cap d’Agde à 11 h le 15 Aout prochain.

La Cérémonie du débarquement de Provence sera suivie de plusieurs dépôts de gerbe du Ministre des armées et des autorités locales du maire d'Agde Gilles D’ETTORE et du député de la 7° circonscription Aurélien LOPEZ-LIGUORI

Les Allocutions de Monsieur Paul ALRIC, de Monsieur le président de l’UNC, de Monsieur e président du souvenir Français et du le maire d’Agde Gilles D'ETTORE accompagneront le discours ministériel de la secrétaire d’État.

Un camp de base de la seconde guerre mondiale sera reconstitué de la grande-conque pour cette occasion.

Biographie

Née le 22 août 1967, fille de rapatriés d’Algérie, Patricia Miralles a grandi dans le quartier populaire du Lemasson à Montpellier. Après une formation professionnelle, elle commence sa carrière en tant que commerçante et y évoluera pendant 10 ans, dirigeant son propre commerce.

Conseillère municipale de Montpellier, Patricia Miralles est candidate de la majorité présidentielle pour les élections législatives de 2017 et est élue députée de la 1ère circonscription de l’Hérault. Elle siège à la commission de la Défense nationale et des Forces armées et en devient vice-présidente en juillet 2019.

Durant son mandat, elle est notamment nommée rapporteure de la mission d’information sur la préparation à la haute intensité en juin 2021, puis, en septembre 2021, rapporteure du projet de loi qui donnera lieu à la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Depuis les élections municipales de 2020, elle est élue conseillère municipale opposition à la ville de Montpellier et au sein de Montpellier Méditerranée Métropole (Montpellier3M). Députée sortante, elle est réélue députée de la 1ère circonscription de l’Hérault lors des élections législatives de juin 2022.

Le 4 juillet 2022, Patricia Miralles est nommée secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire dans le gouvernement d’Elisabeth Borne.

Patricia Miralles est également réserviste citoyenne au 4e régiment du matériel de Nîmes.

