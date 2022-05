Agde - Michel ADGE la mémoire de l'histoire Agathoise est en deuil.

Michel ADGÉ la mémoire de l’histoire Agathoise est en deuil.



Avec le départ de Michel ADGÉ c’est un peu de la mémoire agathoise qui s’envole.

Ce scientifique dans l’âme a consacré sa vie à l’enseignement, à sa ville et à l’histoire du Canal du Midi. Il a proposé le fruit de ses recherches aux travers de nombreux ouvrages

Les historiens et les archéologues de renom ont toujours considéré Michel ADGÉ comme le plus éminent spécialiste de l’œuvre majeure de Pierre Paul RIQUET.

Né en1943, à Albi, Michel ADGÉ a passé son enfance à Agde avec sa sœur.

Après une licence de chimie à Montpellier, il devient professeur de chimie à Mazamet durant 13 ans, puis de physique chimie à Sète durant 22 ans avant de prendre sa retraite.

Scientifique dans l’âme, Michel ADGÉ a également une passion pour la littérature et la recherche. Une passion dévorante qu’il n’aura de cesse de cultiver en receuillant prés de 3000 ouvrages rares dans sa bibliothèque personnelle

C’est lors de la démolition du pont Saint-Bauzely à Agde, qu’il réalise que la mémoire du Canal du Midi est en train de se perdre au profit de la modernité.

En 1977 Michel Adgé fait la découverte de plus de deux cent tombes, des milliers de vases, des centaines de dépôts métalliques et de viatiques alimentaires .

Fouillées entre 1977 et 1978 par une équipe dirigée par André Nickels, la partie “gauloise” a été publiée en 1989 dans une monographie fondatrice pour l’étude des sépultures à incinération : « Grecs en gaule du sud, tombes de la colonie d’Agathè ”

En 1990, Il est nommé Chargé de mission par les Monuments Historiques afin de dresser l’inventaire de tout ce qu’il existe autour et le long du Canal du Midi. Il répertorie et classe ainsi tous les ouvrages d’art dans le but de “sauver le renseignement”. Parallèlement, il s’attèle a un minutieux travail d’archivage et est reconnu par ses pairs comme l’un des grands spécialistes français en la matière.

A cette époque, il est l’auteur d’une thèse de 7 tomes et 1600 pages sur le CANAL DU MIDI. Une véritable « bible du Canal » ultra documentée et reprenant l’historique et les techniques qui aboutiront à la réalisation du Canal du Midi et de ses dépendances.

Une thèse dans laquelle notre historien a dévoilé des dizaines de petits secrets quant à la construction du Canal ou encore la mise en lumière d’éléments architecturaux ou techniques qu’il a redécouverte. Un travail d’une minutie d’orfèvre qui aura également permis de recadrer le travail et la légende de Pierre-Paul Riquet. Certaines datations quelque peu fantaisistes ont été corrigées depuis ses recherches. C’est là la grande force de l’œuvre réalisée par Michel ADGÉ: Remettre les choses à leur place, tout en en apportant la preuve.

Un travail qu’il avait officiellement présenté le 8 décembre 2011, à l’Université Paul Valéry de Montpellier et qui lui valut la reconnaissance de sa ville le 4 Avril 2012 lors de la remise de la médaille de la Ville par Yvonne KELLER adjointe à la culture et Gilles D’ETTORE Maire d’Agde.

De la confrérie du Saint Christ à l’Escolo Dai Sarret, des Amis d’Agde à ceux de Fort Brescou Michel ADGE était de tous les combats associatifs de sa ville.

Affecté depuis deux ans par la maladie il a mené son dernier combat aujourd’hui.

Merci à Michel DESNOS pour ses archives photographiques.



L’Agathois et Hérault-Direct adressent à sa famille, à ses nombreux amis agathois ses plus sincères condoléances.

La date et le lieu des obsèques seront indiquées à cet endroit dès que nous en aurons connaissance.