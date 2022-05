Agde - Les filles U13 du RCO Agde continuent sur leur lancée !

Samedi 7 mai 2022, les filles U13 du RCO Agde se déplaçaient à Gignac pour un match amical en vue des futurs objectifs de fin de saison.

L’équipe du RCO Agde était composée de Camille, Lara, Louna, Lexy, Yara, Lola, Zoé, Indiana, Kahina, Léna et Kamélia.

Une belle première mi-temps bien maitrisée avec de belles actions collectives, une mise en pratique des automatismes appris lors du stage de la semaine dernière pour le plus grand bonheur de Dylan le coach, un score de 3 à 1 pour Agde à la pause.

En début de deuxième période, les bonnes habitudes sont perdues et les filles jouent plus individuellement, résultat des espaces se libèrent et les filles de l’Avenir Sportif Gignacois reviennent au score 3 à 2.

Coup de gueule du Coach… « Oubliez le score ! Je veux voir du beau jeu ! »

Des paroles entendues, la fluidité revient peu à peu et les Agathoises enchaînent les belles actions, les buts suivent c’est normal. En fin de match les filles poussent jusqu’au bout du temps réglementaire à l’aise physiquement.

Les filles U13 du RCO Agde s’imposent face à Gignac 9 à 3.