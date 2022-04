Pézenas - Un trail à travers la ville de Pézenas

INSCRIPTIONS EN COURS POUR LE TRAIL URBAIN DE PÉZENAS

Le trail urbain de Pézenas déjà ce dimanche, avec deux magnifiques parcours entre nature et ville, dans un environnement largement influencé par Molière, "l'enfant du pays".

On vous propose de faire du sport dimanche... et pourquoi pas de l’Urban Trail. Ça se passe dans l’Hérault, à Pézenas.

Au menu, deux circuits, un de 7 km à faire en marchant ou en courant et un autre de 14 km. Les enfants ont aussi une course dédiée.

OFFICE DU TOURISME, HÔTEL PEYRAT, ETC...

Les coureurs seront émerveillés par la beauté pittoresque du centre historique. Ils arpenteront les pavés pour rejoindre les points essentiels tel que l’Hôtel Peyrat, passeront par la rue Juiverie et la place Gambetta pour monter jusqu'à la Bute du Château. Le tracé les conduira dans le Parc Sans Soucis et traverseront également le mythique Pont de la Gare du Nord pour quitter la ville et pénétrer dans les magnifiques chemins de campagne méditerranéenne qui entourent Pézenas.

Et qui dit Pézenas, dit forcément Molière. Alors oui, vous allez devoir bouger, mais dans un lieu qui ne vous laissera pas indifférent.

L'Urban Trail de Pézenas ce dimanche, les inscriptions en ligne sur Endurance Chrono ou alors sur place, le jour de la course.