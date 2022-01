Marseillan - Les lauréats du concours « Illuminations de Noël » 2021 de Marseillan

Les 18 participants au concours des plus belles illuminations de Noël ont été chaleureusement récompensés par le maire Yves Michel et les conseillères municipales, Sylvie Marty et Chantal Prouteau.

Le jury a pu admirer lors de son passage les belles créations lumineuses et scintillantes. Le concours des illuminations a pour but de donner aux fêtes de fin d’année une ambiance féerique et lumineuse. Il a pour objet de sélectionner et de récompenser l’investissement et l’implication des Marseillanais dans la décoration et l’embellissement de la ville durant les fêtes de Noël. Ces réalisations sont le résultat d’une démarche volontaire. Il s’agit de réaliser l’illumination de maisons, de jardins, de terrasses ou balcons, situés sur le territoire communal et visibles de la voie publique.

Critères de notation

Les éléments pris en comptent pour la notation sont les suivants :

1- Qualité : effet d’ensemble des illuminations et des décorations

2- Sens artistique : l’harmonie entre les couleurs, la créativité et l’originalité

3- L’utilisation d’ampoules à leds, de décors à énergie solaire, ou toute autre décoration à faible consommation d’énergie, seront valorisées lors de la notation.

A noter : les décorations dites ‘De jour’ (non lumineuses) sont valorisées lors de la notation. En effet ces décorations moins énergivores, bien que non illuminées le soir, participent à la décoration de la ville en journée, et permettent de réduire la consommation énergétique.

Le concours était ouvert à toutes les personnes demeurant sur la commune de Marseillan et dont les décorations étaient visibles depuis le domaine public.

Palmarès 2021

Catégorie maison :

1er prix CHULVI Andy gagne un panier gourmand d’une valeur de 120€

2ème prix FERRER Yolaine gagne un panier gourmand d’une valeur de 80€

3ème prix DEJEAN Marc gagne un panier gourmand d’une valeur de 60€

Catégorie balcon :

1er prix : BONNAL Camille gagne un panier gourmand d’une valeur de 80€

2ème prix : COMBES Brigitte gagne un panier gourmand d’une valeur de 50€

3ème prix : RAYE Rachel gagne un panier gourmand d’une valeur de 40€

Merci à tous les participants ! Ils gagnent un panier gourmand d’une valeur de 20€ :