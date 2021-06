Pézenas - "IN VINO Pézenas, le ParCours des vins" du 2 au 4 juillet 2021

"IN VINO Pézenas, le ParCours des vins" vous propose des dégustations aux chandelles dans les cours et hôtels particuliers.

Date / horaire

Le 02/07/2021 : vendredi (de 17h à 22h)

Le 03/07/2021 : samedi (de 11h à 13h et de 17h à 22h)

Le 04/07/2021 : dimanche (de 11h à 13h et de 16h à 20h)

Programme

Vivez des moments uniques au cœur du patrimoine architectural exceptionnel de Pézenas : "Art, Vin, Patrimoine"...



"IN VINO Pézenas, le ParCours des vins" vous propose des dégustations aux chandelles dans les cours et hôtels particuliers.

Dans un cadre historique exceptionnel les vignerons locaux vous reçoivent afin de vous faire découvrir la complexité de leur vins et les sept appellations d’origines contrôlées autour de Pézenas.



De cour en cour, suivez la troupe des "Joyeuses fourberies" qui vous emmène dès 19h tous les soirs au coeur de différentes mises en scène et vous accompagnent dans votre "ParCours" pour votre plus grand plaisir !



• Vendredi 2 juillet : de 17h à 22h

• Samedi 3 juillet : de 11h à 13h et de 17h à 22h

• Dimanche 4 juillet de 11h à 13h et de 16h à 20h.



Pour la journée de dimanche des rendez-vous exceptionnels dans des lieux exceptionnels !



La chanteuse d’art lyrique Cécilia Arbel ainsi que son pianiste concertiste Ludovic Selmi se produiront dans deux hôtels particuliers exceptionnellement ouvert pour l’occasion.



16h30 - Hôtel D’Alfonce : Opéra Italien :

«Casta Diva, Norma, Bellini»

«Vissi D’Arte, Tosca, Puccini»

« Intermezzo, Mascagni »

«E strano... Sempre libera, Traviata»



17h30 - Hôtel des barons de Lacoste Opéra Français:

«Air de Salomé, Herodiade, Massenet»

«Air du miroir, Thaïs, Massenet»

«Méditation de Thaïs, Massenet»,

«Air des bijoux, Faust, Gounod»

«Air du cour la reine et gavotte, Manon, Massenet»



19h - Butte du château

Atelier culinaire présenté par le chef Benoit Gomez accompagné par Bruno Stirnemann de l’accord "Mets et Vins” .



10€ les 10 tickets (dégustation); 4 tickets sont demandés pour la participation à l'art lyrique, l'atelier culinaire).