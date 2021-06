Agde - Un collectif Agathois interpelle Gilles d'Ettore !

Nouvelle action collectif enfants libres sans masque Fortes chaleurs et malaises chez les enfants portant le masque

Le collectif Agathois Enfants Libres sans masque (qui compte désormais plus de 550 membres) souhaite donc alerter Monsieur le Maire et lui faire part de nos inquiétudes notamment par rapport aux fortes chaleurs dont nous faisons face actuellement, et ce dispositif qui dure depuis de nombreux mois imposés à nos enfants en pleine santé.

Nous attendons donc un retour de Monsieur Le Maire afin qu'il puisse alléger le protocole sanitaire notamment au vu des fortes chaleurs que nous avons actuellement sur Agde notamment sur les temps de récréation mais également dans les centres aérés cet été.

Peu d'adultes sont soumis à des règles aussi stricte du port du masque pendant plusieurs heures. Et les enfants de 6 ans ont besoin de concentration pour leurs apprentissages.

La copie du courrier à Monsieur GILLES D'ETTORE maire d'Agde :

Objet : Relance / Santé des enfants à l’école port du masque obligatoire et fortes chaleurs

LRAR / copie rectorat de Montpellier

Monsieur le Maire,

En date du 5 mars 2021, nombreux parents d’élèves de l’école XXXXXXXX d’AGDE ont été signataires d’un courrier qui vous a été adressé en LRAR et pour lequel nous n’avons reçu aucune réponse de votre part. Nous avons également pris le soin d’écrire à Mme Agnès THOMAS de la direction de l’Enfance de la Mairie d’Agde avec copie à Mme VIBAREL et M. BAVA mais nous n’avons là encore reçu aucune réponse de leur part.

Aussi nous vous adressons cette relance.

Notre courrier faisait effectivement suite à des intoxications inexpliquées de 130 enfants qui ont eu lieux dans des écoles dont une à TOULOUSE.

A nouveau, plus récemment, en date du 1er juin 2021 dans le Rhône, un article de presse signale à nouveau des malaises d’enfants, en identifiant cette fois ci clairement le lien entre les fortes chaleurs et le port de ce masque obligatoire pendant plusieurs heures. Peu d’adultes sont soumis à une obligation aussi stricte du port de masque pendant plusieurs heures, et cette obligation pèse sur des enfants âgés de 6 ans à peine qui sont en période d’apprentissage de la lecture et l’écriture et qui ont des besoins différents de ceux des adultes.

Ce dispositif médical imposé à des enfants en pleine santé a été mis en place depuis le mois de novembre 2020 et depuis de nombreux parents ont fait part de leurs inquiétudes sur les éventuelles incidences que pourrait avoir ce dispositif sur les apprentissages de nos enfants mais également sur leur santé physique et mentale. De plus cette mesure dure dans le temps sans aucune visibilité sur la fin de cette obligation.

De nombreux avis médicaux sur la question s’opposent : certains médecins et pédiatres rassurent, d’autres mettent en garde sur les répercussions physiques, psychologiques, ou sociales.

Aussi, au vu des fortes chaleurs auxquelles nous faisons face actuellement sur AGDE, nous sommes désormais très inquiets et souhaiterions avoir des réponses. Les structures accueillant les enfants en centres aérés de la commune d’Agde exigent également le port du masque à nos enfants en pleine période estivale de fortes chaleurs.

En conséquence nous vous adressons cette relance et nous vous prions de prendre en compte par la présente nos souhaits suivants :

Qu’une étude soit lancée afin de s’assurer de la balance bénéfices risques de cette mesure médicale imposée sur des enfants en bonne santé et qui ne sont que peu concernés par le virus du COVID 19.

Que dès réception de la présente lettre, cette mesure soit au minimum allégée afin que les enfants puissent bénéficier de certains temps durant la journée pour respirer librement durant la journée (pendant les jeux en récréation par exemple et en classe lorsque la distanciation le permets) voire dans le meilleur des cas annulée.

Les doses de vaccins sont désormais accessibles depuis le 30 mai 2021 à tous, les personnes à risque et en lien avec les enfants peuvent désormais se protéger, il semble raisonnable que l’intérêt des enfants désormais prime dans les prises de décision.

D’après le Haut Conseil de la Santé Publique[1] le COVID 19 affecte peu les enfants. Selon l’ONU[2], une étude réalisée en Norvège d’août à novembre 2020 a révélé « une très faible transmission d’enfant à enfant et d’enfant à adulte dans les écoles primaires (enfants âgés de 5 à 13 ans) ayant mis en place des mesures de prévention et de contrôle de l’infection » sans masque obligatoire.

Nous vous rappelons que notre collectif Agathois ENFANT LIBRE SANS MASQUE créé sur Facebook et auxquels vous avez été convié, compte plus de 550 membres. Nombreux parents agathois ont partagé les effets secondaires dont souffraient leurs enfants, et nombreux d’entre nous ne sont pas sereins sur les éventuelles conséquences que pourrait avoir ce dispositif médical sur nos enfants et sur leurs apprentissages.

Nous joignons la présente lettre au rectorat de Montpellier, et nous vous prions d’apporter une réponse dans les meilleurs délais au vu notamment des derniers cas de malaises raportés dans la presse liés au port du masque et des fortes chaleurs, auxquelles nous faisons face actuellement sur agde.

Je vous prie de recevoir, Monsieur Le Maire, mes salutations distinguées.

XXXXXX

Collectif Agathois ENFANT LIBRES SANS MASQUES

Pièces jointes :

Courrier LRAR Signés de parents d’élèves de l’école XXXX AGDE

Copie email Mme THOMAS Direction de l’Enfance AGDE

Article MIDI LIBRE intoxications inexpliqués de 130 enfants à TOULOUSE

Article Intoxications monoxyde carbone enfants 1er juin 2021 chaleur https://www.leprogres.fr/education/2021/06/01/chaleur-et-masques-quatre-collegiens-victimes-de-malaise

Article HERAULT DIRECT sur le collectif Agathois ENFANT LIBRE SANS MASQUES et les mobilisations sur la question

[1] https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=911

[2] https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087212?fbclid=IwAR1BCO0sjREzC6YCMFcnCHRUAmrYL-iK5he8Sgb6q3A9w3SIenn3kjKFlJE