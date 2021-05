Hérault - De peintures en sculptures de Gérald du Crest

De peintures en sculptures de Gérald Du Crest

C’est à La Livinière, dans le cadre élégant d’une magnifique tuilerie du XIXème siècle que cette exposition inédite composée de sculptures monumentales et de tableaux préparatoires est présentée depuis mi-mai et jusqu’à fin septembre.

Intitulée « De peintures en sculptures », cette exposition met en regard création et exécution technique. A la manière du designer Ron Arad, l’œuvre de Gérald du Crest repose sur une collaboration avec un partenaire industriel : il réalise des dessins et des peintures puis confie la fabrication de sculptures à un grand nom de l’aéronautique.

Ces œuvres en aluminium conjuguent ainsi singularité artistique et fabrication de haute précision (maquette dessinée en CAO, découpe au laser à l’aide de machines outil, soudure à l’argon et peinture à l’étuvée), délicatesse du trait et résistance au temps et aux éléments.

Domaine de L'Ostral

Tuilerie Saint-Joseph

34210 LA LIVINIERE

Mai à Septembre 2021