Europe - Programme LIFE : davantage de soutien à l'action climatique

L'union européenne a approuvé un budget de 5,4 milliards d'euros pour financer le programme LIFE. Apprenez-en plus sur la manière dont ces fonds soutiendront l'action climatique.

Le programme LIF est le seul programme au niveau de l'UE consacré uniquement à l'environnement et au climat. Il s'agit également du programme européen sur le climat et l'environnement le plus ambitieux jamais mis en place. 3,5 milliards d'euros seront consacrés aux activités liées à l'environnement et 1,9 milliard à l'action pour le climat. Le programme fait partie du Pacte vert européen proposé par la Commission européenne.

Créer une économie propre et circulaire est une priorité de l'Union européenne et le programme LIFE aura un rôle important à jouer dans cette transition. Le programme soutiendra le passage à une énergie propre et travaillera en parallèle avec d'autres programmes européens afin d'atteindre l'objectif de neutralité carbone fixé par l'Union européenne à l'horizon 2050. LIFE aura également pour objectif de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement ainsi que de stopper et d'inverser la perte de biodiversité.

Le programme LIFE fait partie du budget à long terme de l'UE et du plan de relance, qui se sont engagés à consacrer au moins 30% de leurs dépenses en faveur des objectifs climatiques. Les autres programmes comprennent le Fonds pour une transition juste qui aidera les régions de l'UE à s'adapter à l'économie verte, InvestEU qui financera des projets climatiques et Horizon Europe qui financera la recherche et l'innovation européenne dans le secteur climatique.

