Europe - Les actions clés de l'UNION EUROPEENNE dans la lutte pour les droits des femmes (vidéo)

Les droits des femmes ont parcouru un long chemin au sein de l'UE... Examinons quelques-unes des étapes importantes qui ont jalonné la voie menant à l'égalité. Bien avant la naissance de l'Union européenne, les dirigeants européens jetaient déjà les bases de l'égalité des sexes. Ils ont signé le Traité de Rome en 1957, qui a fait de l'égalité des sexes une valeur fondamentale de la Communauté européenne. En 1975, le Conseil des Communautés européennes a adopté le principe de l'égalité des salaires pour les femmes.

Suite aux premières élections européennes directes de 1979, le Parlement a décidé de choisir un président et a élu une femme. « Madame Veil : 192 voix » « C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. »

Lors de son deuxième mandat en 1984, le Parlement a créé sa Commission des droits de la femme. En 2000, l'UE a publié sa charte des droits fondamentaux. Elle stipule que l'égalité entre les femmes et les hommes doit être garantie dans tous les domaines.

En 2014, les députés européens ont adopté une directive pour lutter contre les violences faites aux femmes et la traite des êtres humains. « Les violences à l'égard des femmes constituent une grave violation des droits de l'homme prenant la forme de discriminations fondées sur le sexe.

C'est la cause profonde de l'inégalité entre les sexes. » En 2019, les députés européens se sont efforcés d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée au sein de l'UE grâce à des règles sur le congé parental, des modalités de travail flexibles et du temps libre pour les aidants. « Cela va au-delà du renforcement des droits des parents et des aidants. Cela permettra également une plus grande égalité des sexes de façon à favoriser le partage des responsabilités. » Les femmes ont remporté un nombre record de 40 % des sièges aux élections européennes de 2019.

Avec la propagation de la Covid-19, les députés européens ont mis en avant la situation des femmes face à la pandémie. « Nous devons faire du réseau Team Europe un modèle pour les femmes et les jeunes filles à travers le monde, synonyme d'un avenir après-Covid plus radieux. »

En 2021, le Parlement a demandé que des mesures soient adoptées pour protéger les droits des femmes et garantir leur protection contre la violence domestique pendant et après la crise. « Non seulement les femmes peuvent surmonter n'importe quelle crise mais elles sont aussi au premier plan de la politique de demain. Faisons enfin du XXIe le siècle des femmes. »

Le Parlement européen fait maintenant pression pour lancer une stratégie plus ambitieuse en matière d'égalité des sexes, en mettant l'accent sur l'élimination de la violence fondée sur le genre, et en comblant les écarts entre les sexes, une fois pour toutes

L’Union européenne progresse en matière d'égalité des droits entre les genres, mais la pandémie pourrait mettre ces avancées à mal. Regardez notre vidéo pour en apprendre plus.

La pandémie de Covid-19 a eu un impact dévastateur sur les femmes, qui sont majoritaires dans les secteurs essentiels, tels que la santé, les soins personnels et la vente.

Apprenez-en davantage sur l'impact du Covid-19 sur les femmes dans notre infographie.

L'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondamentale de l'UE, mais de nombreux défis sont encore à relever. Le Parlement européen demande à ce que davantage d’actions soient prises, surtout suite à la crise qui exacerbe les inégalités déjà existantes.

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être garantie dans tous les domaines, y compris l'emploi, le travail et la rémunération.

Art.23 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE

Alors que le Parlement européen célèbre la Journée internationale des droits des femmes, découvrez les mesures prises récemment afin d’améliorer l’égalité des genres :

Lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les lieux publics, dans la vie politique, en ligne et hors ligne (2018)

Adoption de nouvelles règles sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée avec des normes minimales plus strictes pour le congé parental et de soin (2019)

Demande de fixer des objectifs de réduction spécifiques, des investissements, des modalités de travail et des formations pour réduire l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes (2020)

Appel à éradiquer les mutilations génitales féminines (2020)

Promotion de la participation des femmes à l'économie numérique et proposition des mesures pour réduire la fracture numérique entre les genres et encourager les filles à étudier les STIM et les TIC (2021)

Renouvellement de l'appel lancé aux pays pour ratifier la Convention d’Istanbul contre les violences liées au genre (2021)

Non seulement les femmes peuvent surmonter toutes les crises, mais elles sont également à l'avant-garde de la politique future. Faisons enfin du 21e siècle le siècle des femmes.

Evelyn Regner Présidente de la commission FEMM

Genre et relance

Le Parlement européen souhaite que la Commission et les pays de l'UE allouent des ressources pour aider les femmes à affronter la crise, en particulier en matière d'emploi, de violence et de droit de la santé. Il souhaite également que l'égalité entre les genres soit une des priorités de la prochaine conférence sur l'avenir de l'Europe.

Le 8 mars, le Parlement européen célébrera la Journée internationale des droits des femmes lors de sa session plénière et le 4 mars, la commission FEMM accueillera l’événement « Nous sommes fortes : les femmes mènent la lutte contre le Covid-19 ».