Vias - Malgré la crise : Deleo fait bouger l'Ardaillon de Vias.

Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Luc Prades, adjoint au Maire délégué à la culture et au patrimoine heureux de nous recevoir et ne nous montrer que malgré la crise qui touche de plein fouet le monde du spectacle la ville de Vias est aux côtés des artistes.

Cette semaine au théâtre de l’Ardaillon c’est le groupe Héraultais Deleo, ils nous ont accordé un entretien pendant la préparation de leur prochain concert, mais aussi la prochaine sortie de leur premier album peut-être en juin prochain avec de nombreuses surprises… Le tout on l’espère le plus vite possible.

Rendez-vous est pris vendredi !

Vendredi 5 février prochain sur la page du Théâtre de l’Ardaillon, ils vous proposeront un live avec quelques morceaux pendant leur résidence.

Il vous donne déjà rendez-vous à Vias dès que ce sera possible pour un concert… Cosmic !

Plus d'infos sur la page facebook du Groupe Deleo

Merci au Théâtre de l'Ardaillon de Vias pour l'accueil.