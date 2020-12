Occitanie - La vice-présidente Marie Piqué adresse un message à l'occasion de cette fin d'année

Communiqué de la vice-présidente Marie Piqué à l’occasion de cette fin d’année :

La fin de l’année approche, et il est difficile de se projeter dans un monde meilleur dans les circonstances que l’on vit.

Je pense aux personnes qui sont dans une précarité extrême, leur dignité est bafouée par une société qui gère l’humain comme une marchandise.

Je pense aux exclus du Ségur de la santé qui sont toujours en attente d’une reconnaissance humaine et financière (comme les aides à domicile et le statut de la fonction publique hospitalière…).

Je pense au monde de la culture qui paye un lourd tribut injustifié et intolérable alors que la culture reste un rempart contre ce monde d’injustice et d’obscurantisme dont nous avons besoin plus que jamais.

Je pense aux services publics, notamment, celui des transports. Les cheminots du Lot sont en permanence dans l’action suite au projet de réorganisation de la SNCF de supprimer des postes de réserve à Gramat, Assier et Capdenac. Les services publics sont notre richesse et les transports ferroviaires notre bien commun à tous.

Je pense également aux salariés de Cahors MAEC ainsi qu’à ceux de Figeac Aéro qui sont sacrifiés sur l’autel de la finance…

C’est donc une année difficile qui se termine, avec un gouvernement qui reste sourd aux besoins des populations. Plus que jamais nous devons nous mobiliser pour faire vivre la solidarité et se tourner vers une civilisation réinventée, une alternative à ce système capitaliste destructeur des valeurs de justice et de paix.

En vous souhaitant de joyeuses fêtes à toutes et tous.