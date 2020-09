Europe - Décès sur les routes en Europe : les chiffres : Retrouvez l'infographie

Le bilan de la sécurité routière dans l’UE est plutôt bon dans l’ensemble, mais quels sont les pays les plus sûrs ? Découvrez les chiffres de la sécurité routière dans l’Union

Chaque année, des milliers de personnes décèdent ou sont blessées dans des accidents de la route dans l'UE. Entre 2010 et 2019, le nombre de décès a diminué de 23% mais, désormais, les chiffres montrent que, malgré le fait que huit pays ont enregistré leur plus bas taux de mortalité sur les routes en 2019, la baisse du taux de mortalité ralentit dans la pluaprt des États membres.

En 2019, les États membres ayant obtenu les meilleurs résultats en matière de sécurité routière étaient la Suède et l'Irlande, tandis que la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne obtenaient les moins bons chiffres.

En 2018, 12% des personnes tuées sur les routes européennes étaient des jeunes entre 18 et 24 ans. Pourtant, ces derniers ne représentaient que 8 % de la population de l'Union.Cela signifie que les jeunes ont statistiquement plus de risque de se retrouver impliqués dans un accident de la route. Le nombre de morts comptabilisés dans cette tranche d’âge a néanmoins diminué de 43% depuis 2010.

La proportion de décès chez les personnes âgées (65 ans et plus) est passée de 22% en 2010 à 28% en 2018 et 2% des décès enregistrés sont des enfants de moins de 15 ans.

76% des victimes de la route dans l'UE sont des hommes - un chiffre qui reste plus ou moins inchangé depuis 2010. Tous les pays de l'Union enregsitrent plus ou moins le même chiffre quant au nombre d'hommes tués sur les routes.

Que fait l'Union européenne pour réduire le nombre d'accidents de la route ?

Le 16 avril 2019, le Parlement européen a voté en faveur de nouvelles règles visant à rendre obligatoire 30 dispositifs de sécurité avancés tels que l'adaptation intelligente de la vitesse, la reconnaissance avancée de distraction du conducteu ainsi que le système de freinage d'urgence. Puisque l'erreur humaine est la cause d'environ 95% des accidents de la route, ces technologies de sécurité obligatoires devraient sauver plus de 25 000 vies et éviter au moins 140 000 blessés graves d'ici 2038.

Pour rendre les routes encore plus sûres, l'Union européenne renforce également les règles relatives à la gestion des infrastructures et souhaite mettre en place des règles communes pour les véhicules autonomes.