Agde - Rencontre avec les filles U13 du Racing Club Olympique Agathois !

Le club de football Agathois peut se vanter d’avoir maintenant une vraie section fille qui évolue avec les meilleures.

Nous sommes allez à la rencontre des joueuses et de leur coach Dylan Frayssinet, qui nous arrive de Toulouse, fort d’une expérience de 5 ans avec des U13 élites garçons, il s’est dit prêt à relever ce challenge avec Agde, en commençant par l’éthique du club, les bases du football, le physique et surtout le plaisir. Au RCO Agde on s’entraine sérieusement mais dans la bonne humeur.

Quelques mots aussi de Lola la capitaine, Zoé et Yara.

Samedi 26 mars 2022, les jeunes Agathoises participeront à la finale Départementale du Festival Foot Pitch U13 aux côtés d’autres clubs Héraultais, sur le complexe sportif Lucien Jean de Frontignan.

Les 8 équipes Filles qualifiées pour la Finale Départementale du FESTIVAL FOOT U13 :

F.A JACOU CLAPIERS

R.C.O AGDE

ASPTT MONTPELLIER

AS BEZIERS

FC SUSSARGUES

ENT. ST CLEMENT MONTFERRIER

P.I VENDARGUES

MONTPELLIER HERAULT SC

Le RCO Agde recrute pour ses sections féminines, n’hésite pas à venir tous les mercredis au Stade Louis Sanguin d’Agde à partir de 15h, pour découvrir le football ou contacter directement Dylan au 06 41 11 65 94 pour plus d’informations