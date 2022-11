Toulouse - Deux jours d'immersion dans la peau d'un diplomate

Ces stages sont l’occasion d’une rencontre entre jeunes de la société d’accueil et primo-arrivants de tous horizons. Fondé sur la coopération et l’entraide, le jeu de rôles amènera les participants à s’informer et à débattre autour de deux questions d’actualité mêlant droits humains et environnement.

Les 15 & 16 novembre à l’Espace des Diversités et de la Laïcité de Toulouse : Quelles solutions durables imaginer pour répondre au défi des migrations environnementales ?

Les 29 novembre et 1er décembre à la Maison des associations, 3 pl. Guy Hersant à Toulouse : Comment rendre le numérique respectueux de l’environnement et des personnes ?

Si vous avez entre 18 et 30 ans, et que vous souhaitez participer à la Simulation ONU des 29 novembre et 1er décembre prochain, c’est possible. La participation gratuite. Les repas sont offerts par l’EDDHT !

Pour en savoir plus, écrivez-nous à lisa.laborde@eddht.org - Inscriptions individuelles par formulaire

La Simul’Onu : un jeu de rôle grandeur nature pour comprendre les enjeux de la diplomatie.

La Simul'ONU est un exercice de simulation d’une session de l’Assemblée générale des Nations Unies pour initier les adultes à la citoyenneté mondiale.

Elle permet d’expérimenter une position de pouvoir, d’incarner en équipe pendant deux jours le point de vue d’un État autre que le sien, pour découvrir la coopération internationale dans un climat de convivialité interculturelle. Les participant·es vont ainsi préparer des discours, participer à des débats, planifier des stratégies pour lesquelles seront engagées des négociations avec allié·es et adversaires afin d’élaborer des solutions communes réalistes.

La session du 15 et 16 novembre portera sur la question : Quelles solutions durables imaginer pour répondre au défi des migrations environnementales ?

AU PROGRAMME

Le 15 novembre seront menés divers ateliers collaboratifs dont la visite d’une exposition immersive et participative, « LISA, l’histoire dont vous êtes la migrante. » prêtée pour l’occasion par l’association e-graine qui l’a créée sur le modèle de « l’histoire dont vous êtes le héros ». Cette exposition de sensibilisation aux préjugés concernant les personnes migrantes peut être visitée librement à l’Espace des Diversités et de la Laïcité le 15 novembre à partir de 16h30, en salles 1 et 2.

Le 16 novembre, la simulation ONU commencera à 11h00 dans l’auditorium de l’Espace des Diversités et de la Laïcité.

La session du 29 novembre et 1er décembre abordera la problématique : Comment rendre le numérique respectueux de l’environnement et des personnes ?

AU PROGRAMME /

Le 29 novembre auront lieu les ateliers de préparation et l’écriture des discours.

Le 1er décembre, la simulation ONU commencera à 11h00 dans la salle Polyvalente de la Maison des Associations.

En développant ce type d’activités permettant une meilleure appropriation des notions rattachées à la citoyenneté et à la vie en France, l’EDDHT vise à faciliter l’accueil et l’intégration dans la société française des personnes étrangères arrivant dans l’hexagone.

L’objectif selon le fondateur Maître Cantier est “de défendre et promouvoir l’ensemble des droits qui concourent à notre humanité”, le tout basé sur le vivre-ensemble.

Un projet destiné aux jeunes Français·es et primo-arrivants

Ce projet, nommé « Deux jours d’immersion dans la peau d’un diplomate » s’inscrit dans le cadre du Festival des Solidarités, un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. Il s’articulera de la manière suivante : une journée de préparation (découverte de l'ONU et de son rôle de diplomate, travail sur l'oralité, jeux et débats, activités ludiques...) et une journée de simulation d’une assemblée générale. La simulation débutera à 11h le 1er décembre ; une quinzaine d'États seront représentés.

Cette manifestation sera encadrée et animée par des professionnels de l’EDDHT. Elle rassemblera 70 personnes : pour moitié des personnes françaises, pour moitié des personnes primo-arrivantes.

Au programme de cette session :

Des jeux collaboratifs

Des modules de formation active pour découvrir le système des droits humains et approfondir la thématique

Des temps de coaching pour développer son oralité

Des défis pour prendre confiance en soi

Le projet est financé par la DIAIR (Délégation Interministérielle à l’Accueil et à l’Intégration des Réfugiés) et la DIAN (Direction de l’Intégration et à l’Accès à la Nationalité) dans le cadre d'un soutien plus global sur deux années. D'autres actions sont contenues dans ce projet nommé AVEC (Agir pour Vivre Engagés et Citoyens), dont la création de nouveaux jeux pédagogiques et la mise en place, dans 5 régions de France, de formations et d'interventions, à destination des publics primo-arrivants et de leurs formateur·rices.

Le soutien de la Mairie de Toulouse par la mise à disposition de ses salles municipales est également essentiel à la réussite de ce projet : un grand merci à toutes leurs équipes !