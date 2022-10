Agde - Hubert MONTELS : Une légende des joutes agathoises nous a quittés.

Hubert MONTELS : Une légende des joutes agathoises nous a quittés.

Sur la commune, MONTELS est synonyme de joutes avec Hubert et Jean-Louis, piliers de la discipline nautique.

Hubert MONTELS a été le président de la SNJA, la plus ancienne société de joutes agathoise. Il fut l’un des rares agathois à avoir brandi et ramené le trophée de la Saint-Louis à Agde en 1979.

Il était intimement lié à la vie de la SNJA, cette société qu’il a servi avec une fidélité sans faille en qualité de jouteurs opuis par la suite en tant que président.

De la Saint Louis au Trophée du Languedoc en passant par la coupe de France et le Championnat de France de 1971 à 1998 il a remporté tous les tournois !

Sa première victoire en lourds il la remporte à Balaruc avant de terminer son exceptionnelle carrière par un trophée exceptionnel en 1998 ou il remporte le trophée des champions.

33 titres à son Palmarès avant de devenir président de la SNJA !

Hubert MONTELS est une véritable légende des joutes agathoises avec d’autres grands noms comme Victor POUGET, Mathieu JALADE, Alain AZALET, Michel MUR et son fils Jean-Louis MONTELS qui vingt ans après son père remporte la Saint-Louis à Sète .

A son épouse Jeanine, à ses enfants Sandrine, Jean-Louis, Bruno et Fanny L’AGATHOIS adresse ses plus sincères condoléances .

Hubert Montels reposera à l’Athanée, à Agde, à partir de samedi. La cérémonie civile aura lieu au Pech Bleu, à Béziers, mercredi 26 octobre à 13 h 30.

Un album photos hommage à Hubert MONTELS est publié surnotre page FACEBOOK L'AGATHOIS

Photos: Michel DESNOS, Christian SINIBALDI, Didier DENESTEBE