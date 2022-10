Florensac - La commune de Florensac a dévoilé sa nouvelle signalétique ville engagée gaz vert »

Vincent Gaudy, Maire de Florensac et Conseiller départemental, a dévoilé lors du Salon des Maires de l’Hérault, vendredi 30 septembre, au Parc des expositions de Béziers, sur le stand de GRDF, la nouvelle signalétique de la commune : « ville engagée gaz vert ».

Le 17 juin dernier, a eu lieu l’inauguration de la première unité de méthanisation agricole du département de l’Hérault*, sur la commune de Florensac. Ce projet, fortement soutenu par le Maire de Florensac, valorise en énergies renouvelables les déchets agricoles de l’exploitation de la famille Carrier (10 000 tonnes par an).

Il permet aujourd’hui de couvrir l’intégralité des consommations de gaz des communes de Florensac, Pomérols, Pinet et Marseillan entre mars et novembre et grâce aux travaux de maillage du réseau en cours de finalisation, le gaz vert ainsi produit pourra également alimenter les communes de Saint-Thibéry, Montblanc, Bessan, voire Béziers.

Alors que le contexte géopolitique et climatique impose aux acteurs publics et privés d’accélérer la mise en œuvre de la décarbonation des territoires et de retrouver de la souveraineté en matière énergétique, le pari de Vincent Gaudy s’est révélé gagnant. Sa commune est désormais autonome en gaz et le Maire souhaite le faire savoir. Ainsi, une nouvelle signalétique d’entrée de ville a été imaginée.

* en septembre 2022, plus de 465 sites injectaient du gaz vert dans les réseaux sur l’ensemble du territoire national et plus de 1 100 projets étaient à l’étude. Cette dynamique connaît un élan supplémentaire depuis le début de la crise urkrainienne et permet d’envisager de dépasser l’objectif de couvrir à hauteur de 10% d’ici 2030 la consommation de gaz en France (20% en région Occitanie) fixé par la loi de Transition Energétique pour la Croissante Verte (TECV) de 2015. Les gaz renouvelables apportent une solution au traitement des déchets agricoles et ménagers, permettent de décarboner les territoires, de retrouver de la souveraineté en matière énergétique et de créer des emplois locaux.