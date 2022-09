Agde - Ciné-concert - Le jeudi 15 septembre à 18h30 au cinéma Le Travelling

Nous connaissons les frères Lumière, Georges Méliès, Louis Feuillade... mais l’Histoire du cinéma a trop longtemps occulté le travail de femmes cinéastes comme la célèbre Alice Guy. Actrices, réalisatrices, scénaristes, devant ou pour la caméra d’un homme ou d’une femme, le patrimoine cinématographique mondial leur doit beaucoup. C’est donc à travers neufs courts-métrages comiques des débuts du cinéma français, et grâce au festival national Play It Again, que nous leur rendons hommage.

Le film star de la séance : Elles n’en font qu’à leur tête.

Une œuvre adaptée aux petit.e.s comme aux grand.e.s, pour un moment de culture… tout en détente !

Et dans un ciné-concert, qui dit cinéma, dit forcément… musique !

A cette occasion, c’est le violoncelliste, pianiste, compositeur et improvisateur Gaël Mevel qui accompagnera les images sur grand écran.

Il étudie le piano classique, puis le jazz avec Eric Watson, la musique contemporaine avec Jay Gottlieb, et le violoncelle avec Philippe Straszewski puis Agnès Vesterman. Il est également diplômé de l’École nationale supérieure Louis-Lumière, cinéma option son, et a le diplôme d'état d'enseignant en jazz. Son travail, à la croisée des arts, cherche une voie dans la relation entre écrit et improvisé.

Pour cet événement, nous avons un partenaire de marque : le Rotary Club d’Agde-Cap d’Agde.

Dans le cadre de son action envers la jeunesse, il a créé le Prix de l’Éloquence pour valoriser les talents des lycéen.ne.s.

Et pour leur permettre de découvrir le monde très parlant du cinéma muet, le Rotary offre la place aux gagnant.e.s du Prix.

[Pour rappel, le Rotary, ce sont 36000 clubs dans le monde dont la devise est "Servir d'abord"].

Après le film, une dégustation sera offerte aux spectateur.trice.s.

Tarif 10€ / 5€ pour les – 16 ans

Réservations sur cineagde.com ou directement en caisse.

Dans l’espoir de vous voir nombreux.ses autour de ce beau moment de culture et de convivialité,

L’équipe du Travelling et le Rotary Club d’Agde-Cap d’Agde.



ELLES N'EN FONT QU'À LEUR TÊTE

Genre : Comédie, Musique

Durée : 00:56:00 Réalisation : GUY Alice, HEUZE Andre, , GAMBART Henry, DURAND Jean, FEUILLADE Louis