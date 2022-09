Pézenas - La Ville participe au concours "Les Plus Beaux Centres-Villes Commerçants » de France

La Ville de Pézenas participe au grand jeu concours "Les Plus Beaux Centres-Villes Commerçants » de France. Soutenez la ville, likez la photo représentant Pézenas dans le post ci-dessous.

https://www.facebook.com/lesvitrinesdefrance/photos/a.5320814708011189/5340189749407018/

Vous avez jusqu’au 19 septembre !

La rue de Foire un soir d’été !



Pézenas est une ville chargée d’histoire comme en témoigne son centre historique, écrin de demeures de la fin du Moyen Age et de nombreux hôtels particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles.



Son cœur historique accueille une quarantaine d’artisans créateurs d’art, installés dans des ateliers boutiques à l’année. De nombreux commerces, salons de thé et restaurants en complètent l’offre durant la période estivale. Des « Nocturnes » sont proposés deux fois par semaine jusqu’à minuit, en juillet et Aout depuis plus de 20 ans, moments privilégiés pour découvrir les richesses de la Ville.



Pézenas a su évoluer, développer ses attraits touristiques, tout en préservant son authenticité, et compte 400 commerçants, artisans et antiquaires brocanteurs. La Ville, pôle de centralité, accueille de nombreux commerces alimentaires, services publics et bancaires, moteurs de la dynamique quotidienne du centre-ville.

La programmation culturelle très riche est complétée par l’organisation de nombreuses animations comme les Estivales, qui proposent la découverte des vins et mets locaux.



« Ville de Molière », Pézenas célèbre les 400 ans de sa naissance cette année et propose une reconstitution historique du 16 au 18 septembre, objet des pavois installés dans les rues.



A vos votes !

Photo Service communication de la Ville de Pézenas