Vias - Affluence record pour le Forum des Associations Viassois

La saison associative 2022-203 démarre sous les meilleurs auspices à Vias

Cette année encore, le traditionnel Forum des Associations Viassois a rassemblé de nombreux visiteurs sur la Place du 11 novembre et dans la Rue du Général Leclerc.

Preuve de la vitalité de la vie associative viassoise, qu’elle soit sportive ou sociale, le nombre de visiteurs est en constante augmentation d’année en année.

Ces derniers ont ainsi pu s’informer et adhérer aux clubs de leur choix auprès de la quasi-totalité des associations viassoises, présentes au rendez-vous : une soixantaine au total.

Le maire de Vias, Jordan DARTIER, entouré de nombreux élus et membres du conseil municipal était également présent afin de soutenir les dynamiques responsables locaux de la ville de Vias.

L’AGATHOIS au service des Associations de VIAS et de la commuté d’Agglomération.

Le journal L’AGATHOIS souhaite s’impliquer dans le quotidien de la vie associative locale en mettant à l’honneur l’actualité et les résultats des clubs de la Communauté d’Agglomération au travers de deux outils spécifiques :

L’annuaire des associations : Cet annuaire recense toutes les associations locales désireuses de s’y inscrire et favorisera la recherche des clubs et associations par rubriques, catégories et disciplines.

Vous pouvez dès à présent inscrire votre club ou votre association directement en ligne via ce lien. Il vous sera également possible d’y insérer le logo de votre club ou association.

Après vérifications techniques, la mise en ligne sur le site sera validée sous 24 h .

Les informations sportives et les résultats de votre club.

Une fois par semaine VOTRE ASSOCIATION aura la possibilité de déposer elle-même quelques minutes après les résultats du jour, l’actualité de votre club accompagnée des photos et même d’un lien vidéo de votre match ou prestation.

Pour cela rien de plus simple ; Vous insérez vous même votre texte et les photos comme vous le faites sur votre page FACEBOOK via ce lien : Proposez votre actualité

Quelques heures plus tard votre article sera en ligne et en quelques clics vous toucherez les 28 000 abonnés à notre mailing liste et les 50 000 abonnés de nos réseaux sociaux.

Rappel liens utiles :

Inscrire gratuitement son association dans l'annuaire de L'Agathois

Déposer l'actualité de son club, résultat, agenda