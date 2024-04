Toulouse - Cause à Effet, leader des agences de recruteurs de donateurs en France recrute à Toulouse !

"L'ouverture de 90 postes en 2024 à Montpellier

Cause à effet : leader des agences de recruteurs de donateurs en France

Cause à Effet est une entreprise de collecte en faceà-face, fondée en 2009 et prestataire de services des associations et fondations de solidarité (ONG) afin de renforcer leur indépendance financière. Cette dernière met en place des programmes de collecte de fonds en face-à-face dans la rue et dans des sites privés (centres commerciaux etc.). Elle collabore actuellement avec 27 associations dont Action contre la Faim, Amnesty International, la Croix-rouge Française, la Ligue contre le Cancer ou encore Les Restaurants du Cœur. Avec près de 54 000 donateurs réguliers recrutés par an, et 60 000 candidatures traitées l’an passé, Cause à Effet est déjà implantée dans toutes les grandes villes de France métropolitaine, et à La Réunion.

Une structure innovante dans le recrutement

Présente depuis 15 ans sur le marché et sur l’ensemble du territoire français, Cause à Effet appuie aujourd’hui sa position de leader avec 4 bureaux (Paris, Montpellier, Cannes et Lyon), plus de 220 missions proposées par an et 1 000 personnes embauchées en 2023 en contrat CDD ou CDI. Une originalité dans le domaine de la collecte en face à face qui embauche généralement sur des contrats courts. Ces postes en CDI, qui ont vu le jour le 2 octobre 2023 à Paris, Lyon et Toulouse, vont se développer sur les villes de Lille, Bordeaux et Marseille en 2024, puis sur l’ensemble du territoire français dans les années à venir. En 2024, la société entend soutenir cette dynamique avec l'embauche de 1 250 salariés.“Nous permettons tant aux jeunes diplômés en sortie d’études qu’aux personnes déjà lancées dans la vie active, en pré-retraite, en retraite ou encore en reconversion, de se lancer dans la collecte de fonds au profit d’associations. Nous souhaitons valoriser la notion de ce métier en proposant des missions dans lesquelles s’épanouir, prendre en compétences, évoluer et partager des valeurs communes. Notre ADN et notre démarche sur le terrain : proposer aux gens avec qui nous échangeons des solutions pour défendre des causes, plutôt que de montrer les problèmes qui nous entourent. Nous avons une démarche positive, car nous croyons fermement aux causes pour lesquelles nous nous engageons. ”, Julien Bosch, fondateur de Cause à Effet

Recruteur de donateurs : un métier qui promeut diversité et inclusion sociale

Les recruteurs de donateurs jouent un rôle central dans la sensibilisation du public aux enjeux sociétaux, environnementaux et humanitaires. Engageant des conversations directes en face à face dans la rue, ou dans des lieux privés, ces représentants des causes caritatives partagent avec conviction l'importance des actions des associations. Leur présence physique crée une relation de proximité avec les passants. Ils peuvent ainsi répondre aux questions et donner l'élan aux individus de s'impliquer activement dans les actions sociales qui leur tiennent à cœur.

Avec l'augmentation des initiatives philanthropiques (+35% en 4 ans) et des campagnes de collecte de fonds, la demande en recruteurs de donateurs a considérablement augmenté, créant ainsi un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi.

Dans une ère où l'engagement professionnel se teinte d'une quête d'impact, de plus en plus de personnes se tournent vers ces métiers permettant de faire une réelle différence. Le métier de recruteur de donateurs est mal connu. 60% des gens pensent que les personnes sont bénévoles. Or il s’agit d’un métier rémunéré et vecteur de nombreux apprentissages. Par ailleurs, les salariés trouvent plus facilement leur équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Nous avons recruté de nombreuses personnes au départ qui étaient plutôt introverties et qui se sont révélées au sein de ce travail. Les formations que nous proposons véhiculent des valeurs fortes et une immense ouverture sur le monde et permettent de développer des compétences solides autant hard que soft skills.” déclare Julien Bosch, fondateur de Cause à Effet

L'ouverture de 110 postes en CDD et 5 postes en CDI à Toulouse !

L'entreprise annonce l'ouverture de 110 postes en CDD sur la ville de Toulouse et 5 CDI pour différentes associations. Voici plus d'informations ci-dessous :