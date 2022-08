Cap d'Agde - Les Évadés de Brescou, c'est le 25 septembre : inscrivez-vous !

Les EVADES de BRESCOU

Dimanche 25 septembre 2022 à 10h30 du Fort de Brescou, le Cap d’Agde



Randonnée à la nage non chronométrée.



2 distances sont proposées du Fort de Brescou jusqu'à la plage de la Grande Conque soit 2 km ou 2km700.

Le nombre de participants est limité à 200 nageurs.



Le tarif de l’inscription est de 20 € par personne, somme reversée à la Fondation du Patrimoine-Fort de Brescou



Il donne droit à un bonnet à retirer le jour de la course, entre 8h30 et 10h00, Rue de la Capitainerie, Vieux Port, Le Cap d’Agde



Inscriptions en ligne ici