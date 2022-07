Agde - Zucchero : c'est ce soir sur la scène flottante ! Demandez le programme !

Sa voix rauque et ses tubes comme "Senza una Donna", "Il Volo" ou plus récemment "Baila Morena" ont fait du chanteur compositeur Zucchero l'un des artistes italiens les plus populaires.

Il est également connu pour ses duos avec de grands artistes internationaux.

Il nous fait l’honneur de fouler les planches de la Scène Flottante d’Agde et de partager avec le public ses nombreux succès.

1ère partie : rock français avec le groupe Laule

Composé de Christian à la guitare, Philippe à la basse, Yaniss à la batterie et de Laurent auteur, compositeur et chanteur, le groupe agathois Laule a dèjà acquis une grande expèrience à travers ses premières parties auprès d'artistes tels que Zazie et David Hallyday. C'est à travers un rock français que le groupe vous séduira.

21h - Scène Flottante : Plan d'eau de la cathédrale à Agde

PROCHAINS CONCERTS

Mercredi 03 Août 2022 21h00. JEREMY FREROT. Agde (34) GRATUIT.

Jérémy Frérot le 3 août

Jérémy Frerot, est un chanteur français qui faisant partie du duo Fréro Delavega. En 2018, il se lance dans une carrière solo avec succès. Il est en couple avec la nageuse Laure Manaudou.

Mardi 09 Août 2022 21h00. ZAZ. Agde (34) GRATUIT.

Zaz le 9 août

Zaz, est une chanteuse française mêlant les styles variété française, folk et soul. Elle devient connue en 2010, avec la chanson “Je veux“.

Illustration vidéo You Tube Zucchero - extrait de son concert acoustique au festival de Carcassonne le jeudi 22 juillet 2021