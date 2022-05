Marseillan - Tour Thau : Dimanche 5 juin 2022 à Marseillan !

Faire le tour de l’étang de Thau en vélo ?

Oui c’est possible le dimanche 5 juin 2022 à l’occasion du ”Tour Thau”.

Cette randonnée cycliste a été créée pour faire découvrir les paysages de Thau, mais également proposer une balade en famille, en couple ou entre amis.

Et pari réussi, chaque année de plus en plus de monde s’inscrit à cette matinée sportive et conviviale, pour le plus grand bonheur de l’association UCM (Union Cycliste de Marseillan) organisatrice de l’évènement en partenariat avec la municipalité.

La participation à cette randonnée implique une pratique suffisante du cyclotourisme afin d’effectuer les 55 km du tour de la lagune de Thau.

Un parcours plus court a été mis en place pour permettre une participation du plus grand nombre, 25 km sur le Lido de Marseillan-plage à Sète aller/retour.

Le départ s’effectuera du parking de l’office de tourisme de Marseillan-plage. Les participants du grand parcours traverseront les communes de Marseillan, Mèze, Loupian, Bouzigues, Balaruc le Vieux, Balaruc les Bains, Frontignan et Sète. L’arrivée se fera à Marseillan-plage au même endroit.

Parcours

Grand parcours Vélo 55 km

Grand parcours VTT 55 km

Petit parcours 15km

Tarif

Tour-Thau seul : 8€

Tour-Thau + repas : 15€

Repas accompagnateur : 15€

Enfant – 14 ans : 10€

Inscription

Date limite : jusqu’au 31 mai 2022

En ligne sur www.ville-marseillan.fr ou en Mairie

Renseignements

UCM : 06 06 87 37 50 ou 06 95 65 19 56