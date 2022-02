Europe - Le Parlement approuve un prêt de 1,2 milliard d'euros à l'Ukraine

Un prêt de 1,2 milliard d’euros pour couvrir le déficit de financement extérieur causé par la crise aiguë

La première tranche versée immédiatement, si certaines conditions sont remplies

Mercredi, les députés ont donné leur feu vert à un prêt macro-financier de 1,2 milliard d’euros pour aider l’Ukraine à couvrir ses besoins de financement extérieur en 2022.

Le Parlement a approuvé la proposition de la Commission prévoyant d’octroyer à Kiev une aide macro-financière, une ressource d’urgence pour les pays du voisinage de l’UE ayant du mal à payer leurs factures. Elle sera versée en deux fois.



La moitié sera octroyée immédiatement pour encourager la stabilité en Ukraine, si certaines conditions sont remplies.



Le prêt sert à ‘‘apporter un soutien rapide dans une situation de crise aiguë et à renforcer la résilience du pays’’, précise la proposition. Afin de se voir verser l’argent, le pays doit démontrer des progrès dans la mise en œuvre d’un programme macro-économique établi par le Fonds monétaire international (FMI). Les députés ajoutent que ‘‘des mécanismes démocratiques efficaces, incluant un système parlementaire pluripartite et l’État de droit, et des garanties de respect des droits humains sont aussi des prérequis au versement des fonds.’’



La résolution, adoptée dans le cadre de la procédure d’urgence, a été approuvée par 598 voix pour, 55 contre et 41 abstentions.



Le financement extérieur de l’Ukraine s’est tari en raison de la menace militaire russe et de l’aggravation de la situation économique suite à la pandémie de COVID-19.



Contexte



Selon la Commission, depuis 2014, l’UE et les institutions financières européennes ont alloué plus de 17 milliards d’euros de subventions et de prêts à l’Ukraine, dont cinq milliards d’euros sont issus de cinq programmes AMF visant à soutenir des réformes générales.



Le FMI a identifié un déficit de 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros) dans les besoins de financement de l’Ukraine pour 2022.



