Pézenas - Réunion réussie sur l'agriculture de proximité à Pézenas

Le jeudi 27 janvier 2022, la Ville de Pézenas a organisé avec l’association Terre de Liens une réunion publique sur le développement agricole de la commune. L’occasion de présenter le travail mené ces 9 derniers mois, depuis la signature de la convention de partenariat en avril dernier, afin d’installer des agriculteurs en bio sur le territoire piscénois.

Après une introduction par le Maire, Armand Rivière, et un rappel historique sur l’agriculture à Pézenas par Anne Sutra de Germa, élue déléguée à l’agriculture et à la viticulture, Danièle Azemar, élue déléguée à l’attractivité économique en relation avec la CAHM et la Région, a présenté le déroulé de la réunion.

Dans un premier temps, l’association Terre de Liens a exposé les premiers résultats de son diagnostic sur le potentiel agricole de la commune. 108 hectares de friches exploitables sont identifiées à Pézenas. Trois zones d’intérêts sont définies : autour de l’étang, au sud de Pézenas et la zone Maldinats-Chichéry. La suite de la démarche consiste à prendre contact avec les propriétaires de ces friches et d’échanger avec eux sur les possibilités de remise en culture de leurs biens.

Dans un deuxième temps, a été évoqué l’état d’avancement sur les terres de l’Auribelle. Un diagnostic des sols a été établi et va permettre une recherche prochaine de porteurs de projet sur ces terres : boulanger céréalier, maraicher ou arboriculteurs par exemple.

La réunion s’est clôturée autour d’un temps de questions/réponses qui a permis d’échanger avec les Piscénois sur les orientations à donner au projet agricole communal et de remercier les citoyens et les élus qui sont investis dans ce dossier depuis que ville et Terre de Liens ont forgé leur partenariat.