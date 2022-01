Grau d'Agde - Insolite : Les mares de notre Dame de l'Agenouillade

L'Office de Tourisme vous emmène au Grau d'Agde découvrir le site des mares de Baluffe, propriété du conservatoire du littoral et zone Natura 2000. C'est un espace naturel remarquable, riche en biodiversité. Il abrite une faune et une flore spécifiques.

Vestiges d'anciennes carrières d'où l'on extrayait le basalte, ce sont des zones humides à double visage, tantôt inondées, tantôt asséchées, et riches d'une flore d'intérêt patrimonial (espèces protégées, espèces rares). On y trouve ainsi l’Étoile d'eau, l'Orchis pyramidal, la Salicaire à trois bractées, le triton marbré, le crapaud calamite, pélodyte ponctué et la grenouille de Pérez/Graf pour l'essentiel. Les chiroptères, appellation scientifique des chauves souris, (Pipistrelle commune et Grand murin) et les reptiles (Lézard vert et Lézard des murailles) fréquentent régulièrement le site.

Appelées aussi "carrières de Notre-Dame de l'Agenouillade", elles représentent une surface de près de 4,63 hectares composée à 90 % de prairies semi-naturelles humides et de prairies mésophiles améliorées et à 10 % de marais, bas-marais et tourbières.

Un pupitre d'information installé sur place permet de découvrir sa valeur et d'apprendre à la préserver.

Photos : Renaud Dupuy de la Grandrive